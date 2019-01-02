Ушел из жизни историк Юрий Туронок
- 2.01.2019, 22:27
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Юрий Туронок умер в Варшаве на 90-м году жизни.
На 90 году жизни в Варшаве 2 января скончался историк Юрий Туронок.
Юрий Туронок с начала 1960-х занимался историческими исследованиями: изучением национального движения начала ХХ века, белорусско-польских отношений в ХХ веке, историей Римско-Католической Церкви. В 1986 году в Варшаве защитил докторскую диссертацию «Беларусь под немецкой оккупацией».
Автор книг «Белорусское школьничество в районе Белостока» (1976), «Вацлав Ивановский и возрождение Беларуси» (1992), «Беларусь под немецкой оккупацией» (1993) и многих других.