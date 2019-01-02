Макрон в очередной раз призвал Путина освободить украинских моряков 2 2.01.2019, 22:44

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Эмануэль Макрон

В Кремле преподали заявление Макрона «по-своему».

Президент Франции Эмануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Как отмечается, во время разговора была "детально рассмотрена проблематика сирийского урегулирования, прежде всего в контексте договоренностей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 в Стамбуле".

Также сообщается, что президенты Франции и РФ обсудили российскую агрессию в Керченском проливе. В Кремле назвали это "внутриукраинским кризисом с учетом украинской провокации".

"Продолжается обмен мнениями по внутриукраинского кризиса с учетом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на официальном сайте президента Франции Макрона сообщается, что "Макрон приветствовал соглашение, достигнутое 27 декабря 2018 года, о возобновлении режима прекращения огня и призвал к его полному и твердому соблюдению".

Кроме того, говорится, что Макрон призвал РФ как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и суда, захваченные Россией.