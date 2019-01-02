Белорус помог литовскому «Ритасу» победить сербский «Партизан» в Еврокубке
- 2.01.2019, 22:56
Белорусский баскетболист Артем Параховский набрал 14 очков.
Литовский "Ритас" нанес поражение белградскому "Партизану" на старте раунда топ-16 мужского Еврокубка — 80:74, передает pressball.by.
Белорусский центровой команды из Вильнюса Артем Параховский набрал 14 очков, собрал 8 подборов и отдал две передачи за 21 минуту игры.
Ритас — Партизан — 80:74 (28:23, 20:19, 17:17, 15:15)
Группа Е: Ритас — 1 победа-0 поражений, Партизан — 0-1, Альба, Монако — не играли.