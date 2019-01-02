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Белорус помог литовскому «Ритасу» победить сербский «Партизан» в Еврокубке

  • 2.01.2019, 22:56
Артем Параховский

Белорусский баскетболист Артем Параховский набрал 14 очков.

Литовский "Ритас" нанес поражение белградскому "Партизану" на старте раунда топ-16 мужского Еврокубка — 80:74, передает pressball.by.

Белорусский центровой команды из Вильнюса Артем Параховский набрал 14 очков, собрал 8 подборов и отдал две передачи за 21 минуту игры.

Ритас — Партизан — 80:74 (28:23, 20:19, 17:17, 15:15)

Группа Е: Ритас — 1 победа-0 поражений, Партизан — 0-1, Альба, Монако — не играли.


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