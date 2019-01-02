В Минском планетарии покажут «сферический» фильм на белорусском языке 1 2.01.2019, 23:04

Показы запланированы на 5 и 6 января.

Минский планетарий начал показывать сферические фильмы на белорусском языке. Первым стал «Мышаняты і Месяц» («Мышата и Луна»), показы запланированы на 5 и 6 января.

Как рассказали БелТА в планетарии, звуковую дорожку подготовила студия, которая занималась созданием самого мультфильма. Это первый белорусский фильм, созданный специально для показа на куполе.

Мультфильм уже показывали в планетарии осенью 2017-го — но тогда показ прошел на русском. За это время фильм был переведен на английский, немецкий, французский и другие языки и демонстрировался на фестивалях полнокупольных фильмов.

Следующим запланирован дубляж фильма «Майя. Наблюдатели Вселенной».