За год украинская армия получила 50 самолетов и вертолетов 2.01.2019, 23:18

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Часть самолетов настроили под стандарты НАТО.

За 2018 год украинская армия получила около 50 самолетов и вертолетов, которые были модернизированы и отремонтированы силами украинского кластера авиастроения, в который входит 16 предприятий ГК "Укроборонпром". В частности в перечне истребители Су-27 и Миг-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24, транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-тренировочные самолеты L-39, вертолеты Ми-24, Ми-14 и Ми-8, передает zn.ua.

В частности, в 2018 году ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" проводил работы по серийной модернизации истребителей Миг-29 до уровня Миг-29МУ1. Эти самолеты получили мощную радиолокационную станцию, которая дает возможность увеличить дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. Кроме того, были значительно расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем. Также этот самолет может выполнять совместные миссии с силами стран-членов НАТО. На баланс армии было передано пять таких самолетов и продолжаются работы над очередной партией истребителей.

Из конотопского "Авиакона" вышли более полутора десятков вертолетов Ми-24, Ми-14 и Ми-8. Кроме того, предприятие передало в войска действительно уникальные машины - Ми-8МТП, предназначенные для ведения радиоэлектронной борьбы. Специальная аппаратура этого вертолета позволяет устанавливать помехи наземным радиолокационным станциям обнаружения, наведения и целеуказания, что позволяет "ослепить" и дезорганизовать противника.

В свою очередь "Одесский авиационный завод" и "Чугуевский авиационный ремонтный завод" провели значительную работу по обновлению и модернизации учебно-тренировочных самолетов L-39, на которых украинские курсанты осваивают азы летной подготовки, а действуя пилоты проводят постоянные тренировки для повышения мастерства. Силами этих двух предприятий до летных частей и военных высших учебных заведений было направлено около полдесятка отремонтированных и модернизированных L-39.

"Запорожский государственный авиационный ремонтный завод "Мигремонт" проводит модернизацию истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25, который получает дополнительный индекс 1М. Самолет оснащается новым радаром, что дает 30% увеличение дальности обнаружения воздушных целей, новый навигационный комплекс, средства контроля, регистрации и обработки бортовых параметров. Су-27-1М также способен выполнять совместные миссии с силами Альянса.

"Одесский авиационный завод" совместно с николаевским "НАРП", начал разработку глубокой модернизации разведчика Су-24. Главная задача этой разработки - значительно расширить возможности этого самолета за счет современных цифровых систем и установка передовой бортовой аппаратуры.

ГП "Антонов" в 2018 году активизировал процесс интеграции в мировой авиационной промышленности. И одним из первых проектов в этом направлении стали, совместно с турецкими партнерами, работы над транспортным самолетом короткого взлета и посадки Ан-188.

В то же время для нужд Воздушных Сил Украины продолжается разработка Ан-77, который должен получить авионику ведущих мировых производителей, что приблизит этот самолет до стандартов НАТО. Предполагается, что именно Ан-77 должен стать основой военно-транспортной авиации Украины. Его характеристики позволят кардинально расширить боеспособность и мобильность десантно-штурмовых войск.