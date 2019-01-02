Февральский сюрприз для «тунеядцев» 2.01.2019, 23:34

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Фото: svoboda.org

Белорусов, которых власти считают «тунеядцами», ожидают изменения в оплате услуг ЖКХ уже за январь.

Жители Беларуси, не занятые в экономике, будут оплачивать счета за горячее водоснабжение в 100-процентном размере, а с 1 октября «по полной» — еще за газ и тепло, пишет «Народная воля».

Уже в феврале жировки с новыми расчетами получат неработающие граждане. Также в них будет размещена информация о потребленных услугах, тарифах на них.

База не занятых в экономике трудоспособных белорусов заработала с 1 декабря 2018 года. Но изменения не коснутся тех граждан, которые имеют проблемы со здоровьем, ухаживают за детьми старше 7 лет или за недееспособными.