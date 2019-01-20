Трамп предложил демократам компромисс для прекращения шатдауна 20.01.2019, 8:05

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Президент США выступил со специальным обращением.

Президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграционная система страны не работает уже десятилетия. Это приводит к гуманитарному кризису на границе США с Мексикой, считает президент. Отсутствие безопасности границ, по словам главы Белого дома, способствует контрабанде, наркотрафику, росту преступности, сообщает «Голос Америки».

Президент сказал, что строительство стены или стального барьера на границе позволит значительно снизить уровень преступности и количество фактов нелегального пересечения границы. Он обратил внимание на то, что, по его словам, ранее эту меру усиления контроля на южной границе поддерживали и известные законодатели-демократы.

Трамп сказал, что он приветствуют иммигрантов и новых граждан Соединенных Штатов, но выступает за легальную иммиграцию.

Президент Дональд Трамп в своем субботнем телеобращении предложил демократам компромиссное решение иммиграционных вопросов для возможного выхода из шатдауна, который продолжается в США с 22 декабря.

В частности, глава Белого дома пообещал содействовать принятию закона, который позволит защитить от депортации детей нелегальных иммигрантов, известных также как «мечтатели», а также обладателей статуса временной защиты. К этой категории, например, относятся гаитяне, бежавшие из своей страны после сильнейшего землетрясения, которое уничтожило местную экономику.

Трамп заявил: «Сегодня я предлагаю выйти из тупика и дать Конгрессу возможность прекратить правительственный шатдаун и разрешить кризис на южной границе». Президент заявил, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сделает все возможное для утверждения инициативы Трампа.

Президент предлагает на три года продлить действие программы DACA, которая защищает детей нелегальных мигрантов от депортации из США. Глава государства также повторил, что он настаивает на увеличении расходов на охрану границы. Трамп предложил нанять дополнительно 2750 пограничников, а также заложить в бюджет $5,7 млрд на установку стального барьера на границе с Мексикой. Этих денег хватит на 370 км. Общая протяженность границы США с Мексикой – 3145 км.

Утром 19 января агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, знакомый с планом выступления президента, что Трамп может пойти на копромисс с демократами, предложив поддержку законопроекта о защите от депортации детей нелегальных иммигрантов, так называемых «мечтателей». Собеседник агентства уточнил, что Трамп при этом не собирается идти на уступки в вопросе выделения $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Предварительная реакция демократов

Ранее в субботу спикер Палаты представителей, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси отрицательно отнеслась к предварительно озвученному прессой предложению Трампа, назвав его инициативу «неприемлемой».

В заявлении Пелоси, которое приводит агентство Reuters, говорилось, что президентский план «не принесет людям уверенности» в завтрашнем дне. Спикер считает, что инициатива Трампа не получит одобрения в обеих палатах Конгресса.

Днем в субботу предполагаемую президентскую инициативу также прокомментировал Дик Дурбин, один из ведущих демократов в Сенате. Он заявил, что не проголосовал бы за подобное предложение. «Прежде всего, президент Трамп и лидер сенатского большинства Макконнелл должны сегодня же открыть правительство», – заявил Дурбин.

«Во-вторых, я не могу поддержать предложение, о котором мне стало известно из сообщений прессы, и я не думаю, что этот законопроект получит поддержку в Сенате. В-третьих, я готов в любое время сесть (за стол переговоров) после открытия работы правительства и сделать все для разрешения проблемных вопросов», – говорится в заявлении сенатора.

Позднее конгрессмен-демократ Тед Лье написал в Твиттере: «Мы никогда не позволим использовать шатдаун в качестве тактики для ведения переговоров. Сначала нужно открыть работу правительства».

Dear @realDonaldTrump: Thank you for your concessions. Democrats look forward to working with you on a comprehensive immigration bill that includes DACA. But we can't do that in a shutdown. We will never allow a shutdown as a negotiating tactic. Need to reopen government first. https://t.co/eAV6byDXxB — Ted Lieu (@tedlieu) 19 января 2019 г.

Республиканец Брэдли Берн, представляющий в нижней палате Конгресса республиканцев из Алабамы, жестко раскритиковал заявления демократов и их нежелание согласиться с предложением Трампа еще до того, как президент выступил с официальным заявлением. По словам Берна, Трамп «продолжает попытки договориться, а демократы все время говорят ему "нет"».

The President hasn’t even spoken, and Democrats are already expressing opposition to his efforts to work together. Again, @POTUS keeps trying to negotiate and Democrats just keep saying no. https://t.co/8s1unXRo91 — Rep. Bradley Byrne (@RepByrne) 19 января 2019 г.

О проблеме детей-«мечтателей»

Администрация Обамы учредила федеральную программу «Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов» (DACA) в 2012 году. Эта программа защищала детей нелегальных иммигрантов, привезенных в США в возрасте до 16 лет, от высылки из страны, предоставляла им законный иммиграционный статус и позволяла получить разрешение на работу. В августе 2018 года в программе участвовали почти 700 тысяч человек.

Дональд Трамп в сентябре 2017 года подписал указ об отмене действия DACA, и поручил конгрессменам разобраться с судьбой «мечтателей». Компромисс между демократами и республиканцами в этом вопросе так и не был достигнут.

Сразу после того, как Трамп анонсировал «важное» субботнее телеобращение в своем Твиттере, журналисты предположили, что президент объявит о введении чрезвычайного положения. Это позволило бы ему профинансировать строительство участка стены на границе и завершить шатдаун.