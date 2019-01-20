Из Лаоса в сторону Москвы едет колонна танков 11 20.01.2019, 8:29

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ФОТО: RFE/rl

Танки движутся через Сибирь.

30 танков Т-34 едут по железной дороге из Лаоса через всю Россию в Подмосковье . 16 января их с помпой встречали на вокзале Новосибирска, сообщает «Сибирь. Реалии».

Железнодорожный эшелон прибыл в Новосибирск в 10 утра. Колонну встречали под звуки духового оркестра.

В честь прибытия состава с танками был организован торжественный митинг, где выступили заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов и первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров. Помимо митинга, власти организовали концерт, в котором участвовал духовой оркестр и ансамбль под руководством Николая Гнучева.

По территории России танки преодолели путь от станции "Раздольное" Дальневосточной железной дороги и двигаются далее до подмосковной станции Нара, что в городе Наро-Фоминск.

До прибытия в Новосибирск бронетехника доставлялась морским путем протяженностью более 4 тыс километров – об этом сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалии" командующий 41-й общевойсковой армии генерал-майор Яков Резанцев, также участвовавший в торжественной церемонии.

– Танк Т-34 был технологическим прорывом для своего времени. В период с 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тысяч таких танков, однако реально действующих, рабочих единиц этих машин осталось совсем немного, – рассказал Резанцев.

Далее танки отправятся в подмосковный Можайск, где будут использованы для съемок на Мосфильме, для реконструкции исторических сражений, а также как учебные и музейные экспонаты.

Часть танков, разработанных конструктором Михаилом Кошкиным, останется в Новосибирской области, где их планируют использовать при проведении парадов Победы, а также для обновления музейных экспозиций и съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.

Впрочем, ряд наблюдателей предполагают, что приехавшая техника, скорее всего, будет "коммерционализирована". Например, в центральном федеральном округе существует немало event-агентств, предположительно связанных с военными.

Через эти структуры можно заказать танк на свадьбу, устроить "покатушки" по бездорожью и даже пострелять боевыми снарядами на полигоне. В частности, катание на танке Т-62 обойдется примерно в 110 тысяч рублей.

Соглашение об их возвращении из Лаоса в Россию было принято во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в Лаос в начале 2018 года.

Лаосу эти машины были переданы в 1987 году. В обмен на вернувшиеся танки Россия предоставит Лаосу несколько самолетов Як-130 и скидки на покупку российских танков Т-72Б1.