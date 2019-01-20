«День Х»: В Беларуси меняется порядок регистрации автомобилей 3 20.01.2019, 9:18

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Изменения вступят в силу с 21 января.

В Беларуси изменяется порядок регистрации автомобилей Это связано с тем, что с указанной даты вступают в силу изменения в Положение о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств, утв. постановлением Совмина от 31.12.2002 № 1849, сообщает neg.by.

Они предусмотрены постановлением Совмина от 18.12.2018 № 747, основной целью принятия которого было названо сокращение затрат времени граждан на осуществление регистрационных действий с транспортными средствами (далее – автомобили) и упрощение соответствующих процедур.

В частности, жителей Беларуси ожидают следующие нововведения.

1. У нас появляется возможность снимать с учета свой автомобиль в любом регистрационном подразделении ГАИ МВД, не обращая внимание на место его регистрации, что ранее было невозможно.

2. Продавец (лизингодатель) сможет заранее и самостоятельно зарегистрировать автомобиль (если он новый) до передачи его покупателю или лизингополучателю. Конечно, последний должен выразить на это свое согласие, подписав договор купли-продажи (лизинга) автомобиля, в который внесен соответствующий пункт.

3. Если вы потеряли регистрационные знаки своего автомобиля, называемые в народе номерами, или их у вас украли, то пригонять «безномерной» автомобиль на осмотр по месту его регистрации (что сопряжено с вероятностью остановки сотрудниками ГАИ и долгими объяснениями с ними) больше не придется. Получить новые номера можно будет по акту осмотра такого автомобиля, составленному регистрационным подразделением по месту его нахождения.

4. Снимается вопрос регистрации в случаях, когда установлено совпадение идентификационного номера автомобиля с реквизитами другого автомобиля, находящегося в розыске, и при этом подтверждено отсутствие принадлежности этого автомобиля к разыскиваемому, а также подлинность идентификационного номера. В подобных ситуациях нам обещают производить регистрацию безо всяких ограничений в общем порядке, с внесением соответствующей записи в техпаспорт.

5. После введения в действие системы электронных паспортов автомобилей, которую обещают произвести с 1 ноября 2019 г., для регистрации нового автомобиля, реализованного юридическим лицом, зарегистрированным в Беларуси, его вообще не нужно будет пригонять в ГАИ для осмотра.