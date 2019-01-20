СМИ: Сирийские курды получили американские комплексы Javelin 3 20.01.2019, 9:54

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Оружие передали противники вывода войск США из Сирии.

Американские противники вывода войск США из Сирии оставили сирийским курдам противотанковые ракетные комплексы Javelin и Tow. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Akit со ссылкой на региональные источники, пишет РБК.

Отмечается, что в передаче вооружения участвовали созданная курдами партия «Демократический союз» (PYD), а также наемные солдаты. По данным издания, эти ракетные комплексы планируется использовать против армии Турции, которая намерена отправить войска в сирийский город Манбидж. При этом турецкие спецподразделения начали поиск этих комплексов.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря 2018 года объявил о решении вывести американский военный контингент из Сирии. Он объяснил его тем, что Соединенные Штаты выполнили свою задачу по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). В середине января 2019 года Трамп заявил, что США начали вывод войск.

В конце декабря 2018 года источники агентства Reuters сообщили, что американское командование готовит рекомендации для Белого дома с предложением передать вооружение армии США сирийским курдам. В частности, речь идет о минометах, бронетехнике и противотанковых ракетных комплексах.

При этом помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что США не будут выводить войска из Сирии, если Турция не гарантирует безопасность сирийским курдам. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал его словам «Серьезной ошибкой» и добавил, что его страна не может принять это заявление.