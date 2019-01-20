Слесарь «Тепловых сетей» рассказал всю правду о своей работе 5 20.01.2019, 9:59

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ФОто: onliner.by

Исповедь человека, который рубит во дворах деревья и отключает белорусам воду.

Валерий (имя изменено) уже больше семи лет трудится в «Тепловых сетях». Он молодой улыбчивый парень, которого полностью устраивает его работа. Накалять обстановку и жаловаться он не намерен: проблемы в организации есть, но куда без них? В своей «исповеди» Валера честно расскажет о внутренней кухне работы минских коммунальщиков, раскроет неочевидный секрет двухнедельного отключения горячей воды и вспомнит несколько показательных историй, пишет onliner.by.

О жизни

— Как вы попали в «Теплосети»?

— Я из небольшого города. Учился там по специальности ПГС [промышленное и гражданское строительство. — Прим. Onliner]. Пошел работать на стройку, стройка заглохла в связи с отменой декрета по кредитованию. Начал искать работу и попал в «Теплосети». Я тогда ничего об этом не знал, но меня сразу мастером поставили. Это был 2011 год. Как-то все быстро схватил. Отработал мастером года три и нашел девушку из Минска. Переехал сюда. Решил и дальше с теплосетями работать. Мне тоже сразу должность мастера предложили, но я решил, что в Минске рисковать не стоит, и попросился слесарем. Тем более опыт у меня был — в связи с оптимизацией я и слесарем успел поработать.

— Вас мастером взяли без минимального опыта?

— Без опыта, без понимания. Но это все со строительством плотно пересекается. Как-то разобрался. Коллектив у нас хороший был. Мне было действительно интересно, я не сидел с чашкой кофе, а по камерам лазил, осваивался. Оказалось, это даже интереснее, чем строительство. На стройке все надо побыстрее — туда сгоняй, сюда сгоняй, тут подровняй. Делаешь-делаешь, а потом раз — на другой объект. И контингент другой: выпивают и все такое. Не нравилось мне. А здесь ты выполнил работу и знаешь: вода идет, нигде ничего не течет, все хорошо, все красиво.

— Сколько у вас в подчинении людей было?

— Дома — семь или восемь человек. Но там целый участок был как в Минске маленький кусочек участка. Были две деревни, которые прилегают к городу, и бывший военный городок.

— Все подчиненные были старше вас?

— Мне тогда было 22 или 23, а самому молодому сотруднику — 35. Но приняли меня хорошо и даже по отчеству пробовали называть.

В Минске бригада тоже намного старше. Здесь все пенсионеры и один хлопец помоложе — ему лет 45. В основном бывшие сторожа и строители бывшие, в «Теплосетях» до этого никто не работал. Если какой-то прорыв — они лопатой помахать, подержать что-то. Было у нас два молодых парня, но они ушли. Молодежь вообще как-то разбегается.

— Почему? Зарплата маленькая?

— Нет, зарплата хорошая — в районе тысячи рублей. Если работаешь, начальник старается надбавки выписывать, премии давать. И работы не сильно много, особенно по зиме. Уходят — и все. Что-то не нравится им. Не знаю.

ФОто: onliner.by

— Что входит в ваши обязанности?

— Есть бригады слесарей по котельным, они обслуживают сами источники. Мы обслуживаем сети, которые идут от котельных к домам. Уже после ввода в дом обслуживает ЖЭУ. В случае прорывов устраняем утечки, а еще камеры обслуживаем, обходы делаем. Все остальное время сортируем трубы и вывозим в Гатово, еще какой-то работой мелкой занимаемся. Вчера вот прорыв устраняли. Начали в десять утра, закончили в час дня, вымокли все. С часа отдыхали. Это, кстати, был первый прорыв с момента запуска — с сентября месяца.

— Домой не отпускают?

— Обычно нет, но если попросишься, то отпускают. С мастером всегда можно договориться. Главное, чтобы хоть кто-то на месте был: основная задача — следить, чтобы все работало и у людей была горячая вода. Но сейчас у нас планируют поставить пропускную систему, поэтому будем сидеть до победы.

ФОто: onliner.by

О надоевших отключениях

— Давайте поговорим про двухнедельное отключение горячей воды.

— Почему две недели? Во-первых, это хорошая экономия. Дело в том, что есть нормы по расходу газа. Вот сказали вписаться в определенное количество кубов — надо вписаться. Население же 100% не оплачивает, выделяемые деньги ограничены, поэтому надо находить способы. Отключение на две недели — отличный способ решить вопрос.

— То есть иногда все работы уже выполнены, но воду людям не дают?

— Это как начальство скажет.

— Включать могут и раньше?

— Не всегда, но могут. Кроме экономии есть и другие причины. Нам действительно нужно провести большую работу, все проверить, отремонтировать в случае чего. Двух недель как раз хватает для маневра. Иногда ведь и раньше включают. В прошлом году вот по одному адресу через 6 дней подали, а по другому на два дня задержали. В общем, как начальство скажет, так и включаем. Помню, во время чемпионата по плаванию нам сказали за пять дней опрессовку [проверку системы трубопровода избыточным давлением. — Прим. Onliner] всего района провести. Мы провели.

Когда-то ведь отключали на месяц, потом на две недели. Когда-нибудь на неделю будут, но в принципе от летнего отключения мы никогда не откажемся — все это сказки.

— У нас каждый год раскапывают трубы, но каждый год случаются прорывы. Вот в позапрошлом году «гейзер» в Малиновке прямо в многоэтажку бил.

— Это было в момент опрессовки как раз. Под большим давлением подается вода, чтобы систему протестировать. Если бы не проверили — прорвало бы зимой. Людям окна поразбивало, но это страховой случай — им все возместить должны. Такое бывает, для того и отключаем.

ФОто: onliner.by

— Кто-то из чиновников обещал, что отключать перестанут через 10—15 лет. Не верите?

— Я даже не знаю, почему они так говорят. Те же самые приборы учета снять и сдать на поверку — это пара дней. Котлы по технике безопасности можно только все разом отключать. Наверное, к этому времени они планируют все трубы заменить, но это кардинально ничего не изменит. Разве что они что-то принципиально новое придумали, а мы об этом не знаем.

Руководство еще как-то высказывалось: не нравится сидеть без воды — устанавливайте индивидуальные электронагреватели. Но если каждый в доме установит обогреватель, проводка не выдержит.

Я, как слесарь, в возможность сети работать без отключения не верю. Даже через 20 лет. А что касается отопления, то с новыми ПИ-трубами через 20 лет все еще хуже будет.

— Плохие?

— Не плохие, но ремонтопригодность у них нулевая, а рваться они уже сейчас начали, хотя срок службы у них, по словам производителя, 25 лет. За последние два года у нас было три прорыва. Может, конечно, дело в качестве монтажа, не знаю, но ремонтировать их очень тяжело.

Если пробивает обычную трубу, ее можно просто залатать. Мы видим, что вода стекает в камеру, значит, прорыв в пределах десяти метров. Раскопали, заварили, подали воду. Но если рвется новая труба, все усложняется. В них поверх железной трубы идет слой обычной монтажной пены, а сверху — оболочка, кожура, как мы ее называем. Так вот, если случается прорыв, пена набирает воду и прорывает в слабом месте. Мы в последний раз шли 16 метров, чтобы понять, где течет. В итоге нашли дырочку размером со спичку, но менять пришлось 20 метров — ее так просто не заваришь.

ФОто: onliner.by

Мы огородили место, начали искать подходящий кусок трубы — его нигде нет. Трасса все это время стоит, у людей в квартирах нет отопления. Пока мы разобрались, прошло бог знает сколько времени. Короче, не знаю, как эти трубы поведут себя в будущем. Европа от них уже отказывается, а мы ставим активно.

Наш мастер, ему за 60 уже, рассказывал, как еще при Советском Союзе ездил в Германию смотреть на эти ПИ-трубы. Тогда было интересно, а сейчас в Германии их уже не используют, насколько я знаю. Но эти трубы кладут только на отопление, надо это понимать. Для горячей воды используется другая технология, с ней все должно быть нормально.

О злых людях

— Если рвется трубопровод, вы до победы работаете?

— Еще на родине у меня был случай, когда трубопровод прорвало 30 декабря. Мы начали делать и поняли, что дело затянется: трасса очень старая, место узкое, экскаватор подлезть не может. Мы кусок меняем, а труба дальше рвется. И рвется так, что не просто течет, а бьет вверх.

Ремонтировать его мы закончили в час ночи первого января. Новый год встретили в машине. В трех домах у людей не было отопления больше двух дней, в квартирах было в районе 13 градусов. В нас кидали бутылки с балкона, матом крыли. Такая ситуация.

А еще, помню, сильный прорыв в Степянке был, полрайона без отопления сидело. Мы начали в 9 утра и закончили в три ночи. Но тогда было не так холодно. Надолго людей без отопления не оставляем.

— За сверхурочную работу доплачивают?

— Да, это закрывается табелем, пишется докладная. Обычно по двойному тарифу. Либо можно отгулами забирать.

— Люди часто скандалят?

— Бывает. Как раз из-за деревьев чаще всего, пожалуй. Но эти конфликты обычно быстро решаются, когда людям предлагаешь выбрать: дерево или горячая вода в доме? Они спорить перестают.

Еще все ругаются, когда мы на тротуаре копаемся. Люди любят с балконов кидаться яблоками, картошкой, бутылками — из-за шума, дороги перекопанной, воды.

Лично только пьяные приходят «поговорить», но у них свои причины: чего тут стоишь, чего копаешь, чего смотришь.

ФОто: onliner.by

О рубке деревьев

— Давайте поговорим про деревья. После слов президента и устного запрета на вырубку что-то изменилось?

— Да ничего особо. Нам конкретно не прилетало.

— Вам вообще не прилетает сверху? Все проблемы, которые мелькают в новостях, как-то на вас влияют?

— В принципе прилетает, но редко. Вот два года назад, когда парень в камере умер, пришло постановление, что все в касках должны быть, с ремнями, в полном обмундировании и так далее. А так не знаю даже.

ФОто: onliner.by

— Почему в последнее время столько конфликтов, связанных с коммунальными службами и вырубкой деревьев?

— Давайте я расскажу, как происходит рубка деревьев. Мы перед началом работ всегда идем с мастером и описываем все, что находится на пути сети. Записываем и подаем в контору. Контора передает в отдел охраны природы, а они уже подтверждают, что дерево стоит на трассе, и разрешают рубить. Никогда ничего не рубится лишнего. Во всяком случае у нас — подрядчики, может, и машут бензопилой направо и налево.

Вот давайте подумаем, почему это в целом все происходит. Как получается, что дерево растет над трассой? Их же там в принципе появляться не должно. Но все дело в несогласованности. Вот весной заменили трассу. Две недели проходит — уже кто-то воткнул три прутика. Вот кто успел? «Жэушники»? Сами жильцы? Земля вскопана — они сразу тыкать их начинают. Мы же не будем вырывать. А через 25 лет вырастет большое дерево, будем трассу менять, а люди, как всегда, начнут возмущаться — «зачем взрослое дерево пилите, я его лично в молодости сажала».

ФОто: onliner.by

А бывало, кстати, и наоборот — бабушки приходили и благодарили: она ЖЭС 15 лет просит иву срубить, которая ей все окно закрывает, а те отказывались. А мы пришли и проблему решили.

— Много глупой работы приходится делать?

— В случае проверок только. Вот недавно: раскапываем, только-только начинаем устранять — прибегает начальник. Не звонит даже — бежит к нам: «Срочно засыпайте, едет администрация района!» Мы кое-как залатали, засыпали, тут же приехала бригада строителей: бортики, плитку, чернозем — все! Потом комиссия уезжает, мы раскапываем и делаем уже нормально. А люди мимо ходят и пальцем крутят.

— Вам нравится ваша работа?

— Мне — нравится. Меня все устраивает. Я доволен зарплатой, доволен своим начальником и мастером, доволен коллективом. Коллектив, конечно, помоложе бы хотелось, а то у нас такие старички — спину продуло, шею потянул, руку ушиб. А так все отлично. Работа замечательная! А чего стесняться? Доброе дело делаем! И тепленько у нас всегда, даже жарко.