Зеленский признал, что является совладельцем бизнеса в России 13 20.01.2019, 10:31

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Фото: obozrevatel.com

Шоумен пообещал выйти из кипрской компании.

Артист Владимир Зеленский, который заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, признал, что является совладельцем бизнеса в России, и уверяет, что в ближайшее время выйдет из кипрской фирмы, которая в свою очередь владеет российской кинокомпанией. Об этом Зеленский сообщил в интервью Украинской правде.

"Решение у меня следующее, очень простое и которое все снимает. Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там (в России - ред), а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний. И все. Вот мы сегодня нашли это решение и в ближайшее время я выйду", - сказал Зеленский.

Шоумен признал, что в России продолжает работать компания Грин Филмс, принадлежащая кипрской Green Family LTD, в которой он является совладельцем.

Именно об этом говорилось в расследовании журналистов программы Схемы, обнародованном 17 января. В материале журналистов также сообщалось, что Green Family LTD обладает еще двумя компаниями в РФ. По словам Зеленского, эти две компании уже закрыты.

На реплику журналиста, что Грин Филмс снимает фильм "Вниз" и подавала заявку на государственное финансирование фильма в России, Зеленский ответил, что заявку подавали "те, кто занимается этой компанией" в РФ, так как компании переданы им в управление.

Он сказал, что студия Квартал 95 получает роялти от всего товара, который производился до 2014 года. Зеленский привел в пример проект "Сваты", контракт с которым был заключен до войны с Россией.

Ранее сообщалось, что журналисты нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмз. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family. Эта же компания является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.