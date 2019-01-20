В Северной Ирландии у здания суда взорвался автомобиль 1 20.01.2019, 11:27

Фото: Paul Lund via Twitter

Глава МИД Северной Ирландии назвал взрыв терактом

Вечером в субботу, 19 января, в Северной Ирландии в городе Лондондерри (Дерри) прогремел взрыв, передает nv.ua.

Как сообщает The Belfast Telegraph, инцидент произошел в центре города на улице Бишоп-стрит у здания суда. Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.

Bishop Street Closed



STAY AWAY



Suspected Car Bomb pic.twitter.com/S3cFu3zy0i — PSNI DC&S District (@PSNIDCSDistrict) 19 января 2019 г.

Жителей близлежащих домов и посетителей баров эвакуировали.

Как отмечает издание, в районе заметили еще один "подозрительный автомобиль". Позже в полиции уточнили, что его уже "проверили".

Министр иностранных дел Северной Ирландии Саймон Ковени назвал взрыв терактом.

"Я осуждаю террористическую атаку, произошедшую этим вечером в Дерри. Нет оправдания подобным терактам, с помощью которых Северную Ирландию стремятся вернуть к насилию и конфликтам", - написал он в своем Twitter.