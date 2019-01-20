В Северной Ирландии у здания суда взорвался автомобиль

В Северной Ирландии у здания суда взорвался автомобиль1
- 20.01.2019, 11:27
Глава МИД Северной Ирландии назвал взрыв терактом
Вечером в субботу, 19 января, в Северной Ирландии в городе Лондондерри (Дерри) прогремел взрыв, передает nv.ua.
Как сообщает The Belfast Telegraph, инцидент произошел в центре города на улице Бишоп-стрит у здания суда. Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.
Bishop Street Closed— PSNI DC&S District (@PSNIDCSDistrict) 19 января 2019 г.
STAY AWAY
Suspected Car Bomb pic.twitter.com/S3cFu3zy0i
Жителей близлежащих домов и посетителей баров эвакуировали.
Как отмечает издание, в районе заметили еще один "подозрительный автомобиль". Позже в полиции уточнили, что его уже "проверили".
Министр иностранных дел Северной Ирландии Саймон Ковени назвал взрыв терактом.
"Я осуждаю террористическую атаку, произошедшую этим вечером в Дерри. Нет оправдания подобным терактам, с помощью которых Северную Ирландию стремятся вернуть к насилию и конфликтам", - написал он в своем Twitter.
The scene in #Derry’s Diamond where a car bomb had exploded outside Derry Court House on Bishop Street pic.twitter.com/4JumfQoUSo— Leona O'Neill (@LeonaONeill1) 19 января 2019 г.