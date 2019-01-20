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В Северной Ирландии у здания суда взорвался автомобиль

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  • 20.01.2019, 11:27
Фото: Paul Lund via Twitter

Глава МИД Северной Ирландии назвал взрыв терактом

Вечером в субботу, 19 января, в Северной Ирландии в городе Лондондерри (Дерри) прогремел взрыв, передает nv.ua.

Как сообщает The Belfast Telegraph, инцидент произошел в центре города на улице Бишоп-стрит у здания суда. Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.

Жителей близлежащих домов и посетителей баров эвакуировали.

Как отмечает издание, в районе заметили еще один "подозрительный автомобиль". Позже в полиции уточнили, что его уже "проверили".

Министр иностранных дел Северной Ирландии Саймон Ковени назвал взрыв терактом.

"Я осуждаю террористическую атаку, произошедшую этим вечером в Дерри. Нет оправдания подобным терактам, с помощью которых Северную Ирландию стремятся вернуть к насилию и конфликтам", - написал он в своем Twitter.


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