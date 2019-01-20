закрыть
20 января 2019, воскресенье, 12:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Сколько бюджетных денег вложили в реконструкцию «Динамо»

1
  • 20.01.2019, 11:31
  • 1,015
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сумма значительно больше, чем озвученные в СМИ $200 миллионов.

Во время реконструкции минского стадиона «Динамо» звучали различные суммы, в которые обойдутся эти работы. В разные годы говорили о цифрах от 130 до 200 миллионов долларов. Сегодня журналисты tut.by узнали, сколько в действительности потратили на объект.

Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2012 году и закончилась в 2018-ом. За это время проект претерпел ряд изменений и в итоге стал главной легкоатлетической ареной страны с возможностью проводить серьезные футбольные матчи, потому что объект имеет четвертую категорию УЕФА.

Поначалу шла речь о 200 миллионах долларов, которые нужно потратить на реконструкцию, потом — о 130-ти. Но на выходе оказалась другая сумма.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Так в инвестпрограмме Минска на 2019 год указано, что сметная стоимость работ составляет почти 320,2 миллионов рублей или около 148,4 миллионов долларов по актуальному на сегодня курсу. На 1 января 2019 года в основной капитал вложено 316,2 млн рублей или почти 146,6 млн долларов инвестиций. Остаток — почти 4 миллиона рублей. Он, возможно, еще будет потрачен.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Практически все работы по реконструкции стадиона финансировались за счет бюджета Минска. В июне 2019 года «Динамо» станет главной площадкой для проведения Европейских игр.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип
Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич