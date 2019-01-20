В Минске прошел вечер памяти Вацлава Гавела 20.01.2019, 11:53

Фото ПЦ "Весна"

Политик активно поддерживал тех, кто борется за свободу Беларуси.

В Минске 18 января состоялась традиционный вечер памяти бывшего президента Чехии, драматурга, философа и правозащитника, основателя чехословацкой «Хартии-77» Вацлава Гавела. Памятное мероприятие организовали движение «За свободу», Правозащитный центр «Весна» и Белорусский Хельскинкски комитет при поддержке Посольства Чешской Республики в Беларуси, сообщает spring96.org.

Владимир Некляев

Фото ПЦ "Весна"

Почтить память чешского диссидента и поблагодарить за солидарность с Беларусью пришли представители гражданского общества, правозащитники, политики, деятели культуры.

Так, среди выступающих на мероприятии были лидер "Движения за свободу" Юрий Губаревич, писатель Владимир Некляев, бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

Владимир Некляев

Фото ПЦ "Весна"

Искренние истории о своем знакомстве с Вацлавом Гавелом вспомнил посол Чешской Республики в Беларуси Томаш Перницки.

Томаш Перницки

Фото ПЦ "Весна"

Председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, который дважды встречался с Вацлавом Гавелом, рассказал о пути Гавела от творчества к политике и о своих впечатлениях от этого человека.

Алесь Беляцкий

Фото ПЦ "Весна"

"Гавел постоянно интересовался тем, что происходит в Беларуси. Например, в избирательный период 2006 года, когда у нас был довольно большой уровень репрессий, было десяток уголовных дел, он написал письмо и понес его в белорусское посольство (но Гавела туда не пустили). Он был сторонник искренних, объективных и принципиальных разговоров с белорусскими властями".

Также Алесь Беляцкий отметил, что Гавел всегда был противником идей нетерпимости, ксенофобии и изоляционизма. "Это не то, о чем думал и писал Вацлав Гавел", - говорил Беляцкий.

Правозащитник "Весны" Валентин Стефанович рассказал историю создания важного правозащитного документа - "Хартии-77". И в конце своей речи он напомнил о той уникальности, которой обладал Вацлав Гавел как политик.

Валентин Стефанович

Фото ПЦ "Весна"

"Гавел был действительно очень интересной фигурой: он не собирался становиться президентом, но он им стал. И я надеюсь, что придут такие времена, когда такого типа политики, как Гавел, будут заново востребованы. Те, которые считают, что политика и совесть полностью совместимы".

И в завершение торжества писатель Дмитрий Бартосик зачитал свои юмористические тексты.

Дмитрий Бартосик

Фото ПЦ "Весна"

Вечер памяти В. Гавела

Фото ПЦ "Весна"

Вечер памяти В. Гавела

Фото ПЦ "Весна"

Вацлав Гавел активно поддерживал представителей гражданского общества Беларуси, заявляя о праве наших граждан жить в свободной демократической стране, которая являлась бы частью объединенной Европы.

Поддержку и солидарность с его стороны до последнего момента ощущали и члены Правозащитного центра "Вясна". В марте 2006-го года Алесь Беляцкий из рук Вацлава Гавела получил престижную чешскую премию "Человек человеку" (Homo Homini). А после того, как глава "Весны" оказался в заключении, Гавел согласился присоединиться к Международному комитету в поддержку выдвижения Алеся Беляцкого на Нобелевскую премию мира 2012 года.