Завтра утром в Беларуси можно будет наблюдать полное лунное затмение 20.01.2019, 12:36

Оно совпадет с первым Суперлунием этого года.

Ранним утром 21 января в Беларуси можно будет наблюдать полное лунное затмение, которое совпадет с первым Суперлунием этого года. Об этом сообщает ресурс Astrobel.ru.

«Рано утром 21 января в Беларуси будет видно полное лунное затмение, которое совпадет с первым Суперлунием этого года. Находясь в фазе полнолуния, Луна пересечет конус земной тени и на некоторое время приобретет необычный темно-красный оттенок», — пишут в Astrobel.

Начало полутеневого затмения и частных фаз полного лунного затмения будут видны из любой точки Беларуси, как и само полное лунное затмение. Но окончание затмения у нас заметно не будет — этому помешает заход Луны за западный горизонт и наступление рассвета.

Следующее полное лунное затмение, видимое из Беларуси, состоится 7 сентября 2025 года. Ближайшее частное лунное затмение пройдет 16 июля этого года, пишет tut.by.

Ниже — хронология видимости полного лунного затмения 21 января:

05.37 — начало полутеневого затмения Луны;

06.34 — начало частного затмения Луны;

07.41 — начало полного затмения Луны;

08.12 — момент наибольшей фазы полного лунного затмения;

08.43 — окончание полного лунного затмения (Луна низко над горизонтом);

09.15 — восход Солнца;

09.24 — заход Луны за горизонт;

09.51 — окончание частного лунного затмения (за горизонтом);

10.48 — окончание полутеневого лунного затмения (за горизонтом).