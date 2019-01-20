Для чего у винных бутылок делают вогнутое дно 1 20.01.2019, 12:42

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Традиция зародилась во Франции.

Вы наверняка обращали внимание, что у винных бутылок дно вогнутое. Откуда пошла эта традиция, для чего дно у таких бутылок стали делать вогнутым? Давайте попробуем разобраться, пишет bigpicture.ru.

Франция всегда считалась не просто центром мирового виноделия, но и законодательницей правил в этой области. Неудивительно, что традиция придавать вогнутость дну винной бутылки тоже пошла из Франции. Эта вогнутость на дне именовалась пунт и служила для нескольких целей.

Удобство транспортировки

Помним из классики, что мушкетеры не расставались с бутылкой бургундского, а в великосветском обществе (это уже попозже) предпочитали шампанское. Каждая местность славилась своим вином, а пили его не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Французские вина экспортировались по всей Европе и даже в далекую Россию, а впоследствии и за океан. Таким образом, возникала необходимость доставки вина потребителям в целости и сохранности.

Средствами транспортировки служили преимущественно телеги, повозки, фургоны и тому подобное, а дороги в те времена по ухабистости и тряскости намного превосходили современные российские. Чтобы доставлять сотни и тысячи дюжин бутылок без потерь, их нужно было надежно зафиксировать. Вот для этого и служил пунт: выступающая пробка бутылки упиралась в дно впередилежащей, и создавалась довольно неплохая фиксация, плюс бутылки еще перекладывали соломой, чтобы не побились.

Скрыть наличие осадка

Виноделы тех времен еще не владели современными технологиями, да и оборудования у них такого не было, так что процесс рождения вина шел естественным путем, а побочным следствием этого процесса было образование большого количества осадка. Это портило эстетическое впечатление, пить такой осадок, естественно, никому не хотелось, равно как и ждать, пока он уляжется. Пунт замечательно решал эту проблему: осадок скапливался и слегка уплотнялся в узкой впадине вокруг выпуклой части донышка и не попадал в само вино.

Удобство при изготовлении бутылок

Когда вино из античных амфор окончательно перекочевало в стеклянные бутылки, их производство стало массовым, но продолжало оставаться ручным. Стеклодувные мастерские обеспечивали потребности виноделов, однако главной загвоздкой оставалось дно — сделать его у каждой бутылки без выступов и швов, совершенно ровным, было технически крайне сложно, и тогда недостаток превратили в достоинство — пунт. Для владельцев кабачков это было даже выгодно, так как позволяло сэкономить на клиенте, для которого разница во вместимости бутылок была незаметна.

Но так было во Франции, а вот у немцев, которые считали себя гораздо более опытными стеклодувами, дно у бутылок в пику соседям делали ровным. Да и в более северных странах, где не было такой развитой культуры виноделия, а алкоголь скорее относился к категории сивухи, таких нюансов, как пунт, в бутылочном производстве не наблюдалось.

Чтобы шампанское не выстрелило

Умение открыть бутылку шампанского, чтобы оно не выстрелило и не пролилось, а над горлышком лишь появился легкий дымок, встречается не так часто. А все из-за углекислого газа, который скапливается в бутылке с игристым вином, создавая избыточное давление. Вот тут-то особенно важна устойчивость бутылки, которую как раз и обеспечивает вогнутое дно.

И напоследок — любимый прикол Юрия Никулина. Если застолье было с шампанским, он предлагал желающим пари, что выпьет шампанское из запечатанной бутылки. Охотники поспорить находились всегда, а находчивый Никулин просто переворачивал бутылку, наливал в углубление на дне вино из другой бутылки и, таким образом, всегда выигрывал пари.