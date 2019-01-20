Кто сколько ездит — тот столько и платит? 9 20.01.2019, 12:59

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ФОто: av.by

Что еще говорят белорусские водители о новом дорожном налоге.

Вместе с традиционным повышением базовой величины с началом года подтвердились и давно ходившие слухи о новом законопроекте, который «отвяжет» дорожный налог от техосмотра. Предполагается, с 1-го апреля плату за пользование дорогами можно будет производить сроком от одного месяца.

Что думают об этом сами граждане Беларуси? Вместе с инспектором ГАИ журналисты av.by отправились в рейд на улицы столицы и вот, что выяснили…

За что платим?

Итак, пятница, утро. Шкала термометра обреченно застыла на отметке -15 Сº. В такую погоду хороший хозяин не то что собаку, а свой собственный нос из дома не высунет. Тем более что при нашем влажном климате этот самый нос может отмерзнуть в рекордно короткие сроки. По этой причине и мне, и, чего скрывать, фотографу хотелось бы не выходить на работу или хотя бы не покидать автомобиля, в котором на пределе работает печка, зато тепло и сухо. Но работа есть работа, к тому же совместный рейд с Госавтоинспекцией мы планировали давно.

Пока едем к контрольной точке на проспекте Дзержинского, обсуждаем грядущие перемены с госавтоинспектором отдела ГАИ, лейтенантом милиции Донцовым Станиславом. И вопросов накопилась масса. К примеру, будет ли достаточно пройти лишь ТО, чтобы полноправно участвовать в дорожном движении? А если нет, то как ГАИ собирается контролировать уплату дорожного сбора по новой системе? Научат ли новым алгоритмам дорожные камеры фотофиксации ровно в срок к 1 апреля?

ФОто: av.by

«После прохождения техосмотра на станции диагностики вы получаете сертификат соответствия о том, что ваше ТС допущено к участию в дорожном движении, — описывает существующий процесс инспектор ГАИ. — На это указывает печать, которую ставит механик по завершении всех процедур. Госпошлину за дороги необходимо оплатить заранее. Без чека об оплате штамп в сертификат ТО вы не получите. Правда, новых автомобилей это не касается в течение первых двух лет эксплуатации. Их владельцам надо оплатить только дорожный налог».

Тут же мы с лейтенантом Донцовым моделируем ситуацию, когда инспектор останавливает автомобиль, который прошел техосмотр и не имеет иных нарушений, кроме отсутствующей оплаты дорожного сбора. Что в таком случае произойдет?

ФОто: av.by

«Как будет осуществляться контроль оплаты в дальнейшем, еще не ясно. Но поскольку оператором системы контроля назначено Министерство транспорта и коммуникаций, принцип действия может быть похож на систему BelToll (исходя из нынешнего законопроекта)», — кратко отвечает инспектор ГАИ.

Как же тогда быть с «поумневшими» камерами на дорогах, способными вычислять автомобили без техосмотра? Будут ли водители при отсутствии ТО и оплаты за дороги платить два штрафа? Сейчас-то госпошлина при прохождении техосмотра уплачивается в обязательном порядке, а если отметки о таковой нигде нет, то, стало быть, и штраф всего один…

ФОто: av.by

«Двух штрафов точно не будет, — обрывает меня на полуслове лейтенант Донцов. — Наказание, как и нарушение, предусмотрено одно: отсутствие допуска транспортного средства к участию в дорожном движении. Поэтому и штраф водитель должен будет уплатить соответствующий. Сегодня одна базовая величина составляет 25,5 рублей, а повторное нарушение облагается штрафом в размере 2 базовых. К тому же в Кодексе об административных правонарушениях отдельной статьи, по которой водителя можно наказать за отсутствие разрешения на допуск транспортного средства в дорожном движении, зафиксированное камерами фотофиксации, в настоящий момент нет».

Привязать плату за дороги к стоимости бензина!

Ну что же, пока законопроект об отделении дорожного налога от техосмотра в процессе обсуждения (с проектом указа можно ознакомиться на сайте Минфина. - Ред.), для гаишников все остается по-прежнему: нарушителей они останавливают и наказывают рублем.

ФОто: av.by

На часах без десяти минут полдень. Холодный январский полдень. Мы скромно топчемся позади инспекторского «Опеля», спасаясь от пронизывающего ветра. Хуже всех приходится нашему фотографу — солнечные блики весело пляшут на кнопке спуска затвора, но отогреть окоченевшие пальцы им не под силу… Все равно, работаем! К тому же первая «птичка» уже попалась.

Движение на проспекте Дзержинского в это время не самое интенсивное, но все же три из четырех полос заняты. Вот по середине дороги пробирается видавший виды Renault Clio. За рулем — мужчина средних лет, глаза которого азартно блестят в предвкушении выходных. Один взмах полосатого жезла — и машина, снижая скорость, ползет к обочине. В глазах водителя испуг, так как под правым нижним углом лобового стекла нет одной важной наклейки…

ФОто: av.by

После краткой беседы водитель выходит из машины. Представился Павлом. Когда узнал, что после разговора с журналистами его быстро отпустят, разумеется, если все документы в порядке, задышал ровнее, даже пытался улыбаться. Но все равно недоверчиво косится в сторону инспектора — мало ли… Спрашиваю Павла, что он думает насчет разделения платы: за дороги помесячно, за техосмотр — отдельно?

ФОто: av.by

«Очень рад, что пытаются отвязать дорожный налог от техосмотра, — говорит мужчина. — Я уверен, что теперь людей на станции ТО будет записываться намного больше. Сам я только недавно машину купил, пройти ТО не успел. Но плату лучше привязать к бензину, чтобы по-честному было: сколько езжу — столько и плачу. Камеры, определяющие наличие ТО, приветствую. Возможность оплаты помесячно воспринимаю также положительно: с нынешними зарплатами это как никогда актуально. Да и вообще, все последние нововведения от ГАИ, например, меня устраивают».

ФОто: av.by

Через пару минут останавливаем Renault Scenic. Водитель воинственно улыбается. Мол, ничего не нарушил, техосмотр пройден, документы все в порядке... Лейтенант Донцов не верит на слово, внимательно проверяет «страховку», но через пару минут желает водителю счастливого пути.

ФОто: av.by

Зато мужчина за рулем минивена Chevrolet Orlando выглядит не таким уверенным: год выпуска у его авто 2012-ый, а лобовое стекло без опозновательной желтой наклейки. Из беседы стало ясно, что долгожданные перемены в законодательстве о дорожном сборе его не тронули. Как, впрочем, и выросшие с нового года штрафы. По его мнению, хроническим нарушителям размер наказания не помеха. Самого себя к таковым он не причисляет — все же трое детей, вынужден быть осторожным.

ФОто: av.by

«Единственный плюс в новой системе — это скидка в 20 % при уплате налога за дороги на год вперед, — отмечает он. — Лучше было бы привязать его вообще к стоимости бензина. Я езжу много, по 30-40 тыс. км в год. И это справедливо, что я буду платить больше, чем тот, кто за это время не наезжает и 10 тыс. км».

Даешь культуру вождения!

ФОто: av.by

Желая разнообразить рейдовую хронику крупным «трофеем», высматриваем в потоке представителей премиум-сегмента. Раскусив наши намерения, владельцы таких машин стараются спрятаться за соседей. Будто желая посрамить собратьев, со светофора в нашу сторону мчится новенький BMW X6, рыча и выбрасывая снежную пыль из-под колес. Останавливаем, несмотря на российские номера.

ФОто: av.by

Мужчина за рулем оказывается гражданином Беларуси, хотя большую часть времени и проводит в соседней стране. По его словам, в России существует единый транспортный налог, размер которого зависит от мощности двигателя авто. А если машина стоит свыше 3 млн. рублей, то налог этот будет повышенным. Все просто. Что касается местных законодательных нововведений, то с ними Алексей солидарен:

ФОто: av.by

«Я думаю, мера полезная. И тут все равно, к чему дорожный налог привязывать: к топливу или к пробегам. Но те, кто ездит меньше, и платить должны меньше. А что еще нужно сделать, так это повысить уровень культуры вождения в Беларуси. Друг друга на дороге не уважают совершенно: тот, кто поворот показывает, может ждать сколько угодно, и никто его не пропустит. В Москве так не принято: не один, так другой перед тобой обязательно остановится. Никто не сигналит зря, не создает затор там, где можно проехать. У водителя должно быть четкое понимание своих действий. Если этого нет — никакая фотокамера не поможет».

ФОто: av.by

Стремительно, не успел «икс-шестой» скрыться за светофором, тормозим грузовой Mercedes-Benz. У водителя все документы в порядке, но и поговорить мужчина не против:

ФОто: av.by

«Мне лично нравится, что оплату дорог от техосмотра отвяжут. Вот у меня, к примеру, теща уже в годах. Водит автомобиль с мая по октябрь. Все остальное время ее машина стоит у подъезда. Почему же она должна платить за целый год? Давно надо было так сделать! А я, наоборот, каждый день катаюсь. Вот сегодня с 12 часов ночи работаю, делаю второй рейс и еще 16 школ надо объехать», — рассуждает водитель.

ФОто: av.by

«А вот сумма штрафа водителя не дисциплинирует. Кто нарушал, тот и будет нарушать. Тут я к камерам отношусь положительно. Даже считаю, что еще и больше их ставить надо. Потому что такие ездоки встречаются… Знаете, сколько меня за день подрезают? Нет у нас уважения между водителями, так пусть хоть камеры все фиксируют», — делает невеселый вывод мужчина перед тем, как поехать дальше.

Есть мнение: оформляющих ТО будет больше

ФОто: av.by

ФОто: av.by

День разгорается. Городское движение набирает обороты, как огромный маховик. А градус между тем падает. Нарушителей тоже меньше не становится.

«Посмотрим, что получится из нового закона, но, судя по настроениям в Сети, людей, оформляющих ТО, будет больше, — делает вывод Виктория, владелица Opel Agila. — И оплачивать удобно по месяцам — то есть по факту за то время, что ты машиной пользовался. А если за год платить, то суммы немаленькие получаются».

Немолодой уже водитель ГАЗ 3309 с девушкой солидарен:

«На этой машине я езжу много, по 100 км в день. И мне не важно, к топливу налог привяжут или к помесячному тарифу. Главное — чем больше ездишь, тем больше платишь. А то, что штрафы увеличились — так народ будет больше думать перед тем, как нарушать. Это я из личного опыта знаю, на 100 % работает. А если еще и камеры научат вычислять нарушителей, лично я только «за»! Это не значит, что чем больше контроля, тем лучше. Но тут вопрос принципиальный, потому что неисправный автомобиль на дороге опасен для всех, а не только для его владельца».

«К камерам фотофиксации отношусь положительно, — говорит молодой парень за рулем BMW. — Хотя бы потому, что инспекторов ГАИ на дорогах стало меньше. Но не так, как хотелось бы (смеется). А вот техосмотр принципиально не прохожу. Я занимаюсь автоспортом, в семье несколько автомобилей. И те, что подготовлены для треков, ТО не проходили. Мало того, что это большая нагрузка на бюджет, так я сильно недоволен дорогами. Ямы, неровности — все это негативно сказывается на подвеске автомобиля. Надеюсь, с нововведениями дороги станут лучше».