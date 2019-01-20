Париж заявил о введении налога на «большую четверку» во главе с Google 2 20.01.2019, 13:23

Министр экономики Франции назвал это «вопросом справедливости».

К концу февраля на рассмотрение французского правительства будет вынесен законопроект о налогообложении транснациональных технологических компаний, в первую очередь тех, которые входят в «большую четверку» — Google, Amazon, Facebook и Apple, заявил в интервью Le Journal du Dimanche министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает РБК.

По его словам, налог «затронет все компании, предлагающие цифровые услуги и имеющие оборот более €750 млн по всему миру и €25 евро во Франции». Министр назвал налогообложение международных компаний «вызовом 21 века» и «вопросом справедливости». Правительство намерено как можно скорее направить законопроект в парламент. Ожидается, что благодаря новому налогу бюджет Франции ежегодно сможет получать дополнительно около €500 млн в год.