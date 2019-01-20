Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о создании совместной криптовалюты
- 20.01.2019, 13:55
Государства рассказали о целях эксперимента.
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о запуске пилотного проекта по созданию совместной криптовалюты.
Страны выдвинули такую инициативу на заседании исполнительного комитета совместного координационного совета, который прошел в Абу-Даби, сообщает эмиратское агентство WAM.
На начальном этапе криптовалюта будет использоваться только при внутрибанковских операциях.
Основными целями эксперимента будет улучшение понимания использования технологии блокчейна и изучение влияния единой валюты на монетарную политику.