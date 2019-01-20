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Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о создании совместной криптовалюты

  • 20.01.2019, 13:55
Иллюстрационное фото

Государства рассказали о целях эксперимента.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о запуске пилотного проекта по созданию совместной криптовалюты.

Страны выдвинули такую инициативу на заседании исполнительного комитета совместного координационного совета, который прошел в Абу-Даби, сообщает эмиратское агентство WAM.

На начальном этапе криптовалюта будет использоваться только при внутрибанковских операциях.

Основными целями эксперимента будет улучшение понимания использования технологии блокчейна и изучение влияния единой валюты на монетарную политику.


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