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Бегство умов из России приобрело катастрофические масштабы

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  • 20.01.2019, 14:12

Подведен один из главных итогов путинского правления.

В последние годы эмиграция из России приобрела огромные масштабы. Об этом свидетельствует как официальная статистика, так и данные независимых экспертов, причем, реальные итоги правления Путина таковы, что количество бежавших из страны в 6 раз больше, чем цифры, приводимые Росстатом, пишет rusmonitor.com.

Так, с момента возвращения Путина на пост президента в 2012-м году и до истечения срока его третьей каденции, по официальным данным, территорию РФ покинуло 1,7 млн. человек. Это данные Росстата, однако они, как пишет профильный Телеграм-канал «Проект» в рамках проведения своего исследования, значительно занижены, реальное же количество мигрантов за упомянутый выше период в шесть раз больше. Так, Росстат утверждает, что в Германию из РФ выехало всего 5 тыс. чел., тогда как германская сторона приводит цифру в 25 тыс. человек! По данным США, в 2017-м году на ПМЖ в Соединенные Штаты прибыло почти 9300 россиян, тогда как Росстат насчитал в этой стране всего 1400 мигрантов из РФ. Больше всего, указывается в источнике, рознятся данные по количеству выехавших в Чехию и Венгрию – от официальных реальные цифры отличаются в 12 и в 14 раз соответственно.

Согласно информации источника, только в 2017-м году из России выехало вдвое больше людей, чем в 2012-м, когда Путин сменил Медведева на посту главы Кремля.

В страны дальнего зарубежья ежегодно выезжает от 100 до 120-ти тыс. российских граждан, а всего в период с 2012-го по 2017-й из России выехало более 10 млн. человек. Такое количество мигрантов поставило нашу страну на третье место в мире с точки зрения потерь населения. Причем, отмечается в источнике, теряет Россия и весьма обеспеченных людей — за отчетный 2017-й год из РФ эмигрировало 3 тысячи долларовых миллионеров, и переселялись они преимущественно в Соединенные Штаты, на Кипр и в Великобританию. Причиной для переезда эта категория эмигрантов указывает отсутствие в России условий для ведения бизнеса и политика действующей власти, которая вынуждает бежать самых инициативных.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что подавляющее большинство российских эмигрантов – это образованные, высокоинтеллектуальные люди. «Утечка мозгов» из России приобрела колоссальные масштабы. За 2017-й год из страны выехало почти 59 тыс. человек с высшим образованием и 430 обладателей ученых степеней. Если в 2012-м году доля образованных эмигрантов от общего количества выехавших из страны составляла 17 процентов, то сейчас она составляет 22 процента.

Вместо бежавшей из страны ученой элиты, образованных и состоятельных россиян за годы правления Путина в РФ въехало более 15-ти млн. мигрантов из центральной Азии. Большинство этих людей практически не знает русский язык, о наличии у них образования и речь не идет. Вот такая своеобразная замена населения является итогом правления Путина.

Существенно отличаются от реальных и официальные данные о мотивах переезда в другую страну. Росстат утверждает, что чаще всего люди выезжают из России по личным либо семейным причинам, а тех, кто бежит из-за обострения криминогенной обстановки, низкого уровня жизни и экономической нестабильности, якобы совсем немного. На самом же деле, пишет «Проект», ссылаясь на результаты опросов, проведенных специалистами «Левада-центра», 42 процента эмигрантов выехали за рубеж в поисках лучшей жизни, 41 процент – из-за нестабильной экономической ситуации на Родине, а на третьем месте по популярности причин для выезда значится желание обеспечить детям лучшее будущее, на которое, по мнению респондентов, здесь нет никакой надежды.


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