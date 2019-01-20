На горнолыжном курорте Куршевель вспыхнул пожар 20.01.2019, 14:27

Погибли два человека.

Два человека погибли и более 20 получили травмы в результате крупного пожара на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.

Об этом сообщает AFP (перевод – eurointegration.com.ua).

Пожар произошел на рассвете, из-за него эвакуировали около 60 сотрудников курорта, включая иностранцев, из трехэтажного жилого дома.

Пожарные нашли два тела в сгоревшей части здания. Четыре человека получили серьезные травмы, трое из них отправили вертолетом в больницу.

Incendie à Courchevel: deux morts, trois blessés graves et 10 blessés légers pic.twitter.com/DBTD9KwAAj — BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.

Свидетели рассказывают, что пожар начался около 5 утра, а людям пришлось прыгать из окон ради спасения. В здании жили сезонные работники, в основном молодежь.

Причина пожара пока неизвестна, около 70 пожарных сумели потушить огонь до утра.

Местная полиция утром сообщила, что в целом пострадал 21 человек, среди них несколько иностранцев.

Куршевель - один из самых престижных горнолыжных курортов мира, находится во Французских Альпах. Он имеет 11 пятизвездочных отелей и является единственным горнолыжным курортом во Франции, где есть отель с 6-м звездным рейтингом.