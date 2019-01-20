Доллар побеждает Путина 4 20.01.2019, 14:50

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Кремль поставил перед экономикой невыполнимую задачу.

Российский Центральный банк избавился в прошлом году от 101 миллиарда американских долларов, и это был самый крупный отказ от американской валюты, осуществленный на фоне опасений по поводу санкций. Однако руководимый Кремлем процесс отрыва остальной экономики от американской валюты происходит медленно, пишет Bloomberg (перевод – inosmi.ru).

Несмотря на регулярные публичные призывы президента Владимира Путина к ускорению «дедолларизации», даже принадлежащие государству компании продолжают использовать американскую валюту. По мнению российских чиновников, переход на рубли, юани или евро означает более высокие расходы и сложности в поисках банков, готовых проводить такие операции. Правительственная программа, направленная на отказ от использования доллара, реализуется с большим трудом, сообщили государственные чиновники на условиях анонимности, поскольку приводимые ими факты противоречат линии государства.

«Российский рубль менее стабилен, чем любая другая валюта. Для международных операций необходима более стабильная расчетная единица, — подчеркнул Алексей Кудрин, глава Счетной палаты. — Поэтому переход на рублевые операции повышает риски для национальной валюты, и это на самом деле дополнительное бремя».

Почти две трети расчетов в годовой торговле России, объем которой составляет 598 миллиардов долларов, осуществляются в долларах, хотя лишь 5% этих операций приходится на сделки с Соединенными Штатами. Даже с Китаем, который присоединился к публичным призывам о сокращении использования доллара, 90% торговли осуществляется с помощью расчетов в американской валюте. В конце прошлого года Пекин заключил сделку с Москвой относительно увеличения прямых операций с использованием рублей и юаней, а происходило это на фоне торговых споров с Вашингтоном.

Экспорт российских сырьевых товаров почти полностью осуществляется в долларах, и клиенты не хотят проводить расчеты в других валютах. Рынки для евро, рублей или юаней не такие большие, как для американской валюты, а финансовая инфраструктура менее развита, что вызывает повышение расходов.

«Цены на нефть определяются в Соединенных Штатах, и это еще больше усложняет задачу, — сказала Элина Рыбакова (Elina Ribakova), научный сотрудник исследовательского центра „Брюгель" (Bruegel) в Брюсселе и бывшая глава аналитического отдела „Дойче банка" (Deutsche Bank AG). — Открытым остается вопрос о том, хочет ли рынок переключиться на другие валюты — с учетом интересов национальной экономики. Судя по всему, предстоит серьезная борьба».

Однако санкции, введенные из-за украинского кризиса и предполагаемого вмешательства в выборы, а также опасения по поводу того, что Вашингтон может ввести еще более строгие ограничения и даже перекрыть доступ к основанной на долларе финансовой системе, заставляет Кремль предпринимать дополнительные усилия, направленные на поиски альтернативных вариантов.

Треть российских транзакций в долларах проводятся с задержкой, которая иногда доходит до месяца, и все это происходит из-за связанных с санкциями опасений, считает министр финансов Антон Силуанов. Российский Центральный банк создал внутреннюю систему, которая позволяет банкам проводить платежи даже в том случае, если Россия будет отрезана на глобальной сети, а некоторые компании начали переводить свои активы в те места, которые являются недоступными для Министерства финансов США.

Наиболее драматичный шаг был предпринят после очередного раунда жестких санкций весной прошлого года. В тот момент Центральный банк обменял 101 миллиард долларов из своих резервов — это больше одной пятой от общей суммы — на евро, юани и йены. Этот шаг привел к тому, что Россия сегодня обладает примерно четвертью глобальных резервов китайской валюты.

«У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас, — сказал Путин в ноябре прошлого года. — Такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов».

Европейский союз предпринимает меры для стимулирования использования евро в торговле и финансах. Однако усилия по созданию механизма, позволяющего компаниям действовать в Иране и не подпадать под действие недавно введенных американских санкций, не дали ожидаемого результата из-за широкого распространения финансовой системы США.

Многочисленные шаги, предпринимаемые крупнейшими российскими компаниями для демонстрации своих усилий по использованию других валют, носят, в основном, символический характер. Государственное монопольное предприятие АЛРОСА, занимающееся добычей алмазов, создало систему для приема оплаты в иностранной валюте, однако эти сделки составили менее 0,1% от продаж в прошлом году.

«В этой отрасли все оценивается в долларах, — сказал в интервью президент компании АЛРОСА Сергей Иванов. — Мы не добиваемся прекращения использования доллара. Мы не можем остановить использование доллара».

Евразийский банк развития, специально созданный Россией для стимулирования связей со своими соседями, осуществляет операции в долларах, и, по словам его главы Андрея Бельянинова, выплачивает в долларах заработную плату своим сотрудникам. Многие бывшие советские республики хотели бы брать кредиты в рублях, однако российские государственные компании все еще предпочитают американскую валюту, добавил он.

Министерство финансов и Центральный банк работают над реализацией программы по дедолларизации и стимулируют этот переход, а Силуанов в конце декабря сообщил о том, что энергетические компании попросят представить соответствующие планы. Однако официальные лица, знакомые с предпринимаемыми шагами, считают, что в основном это делается для видимости, и значительных результатов в этом отношении в ближайшем будущем, скорее всего, не будет.

Доля доллара в российской торговле увеличилась в 2018 году, тогда как в предыдущие четыре года она снижалась.

Глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов сообщил корреспонденту телеканала «Блумберг» в декабре о том, что этот второй в России производитель нефти не пытается диверсифицировать использование валют, поскольку, по мнению Алекперова, «почти невозможно» будет отказаться от доллара.

Сторонники отказа от американской валюты указывают на данные, свидетельствующие о постепенном уменьшении доли доллара в общей торговле России. Однако эта тенденция существовала еще до того, как Путин начал кампанию против американской валюты, и, кроме того, в ней наметилось незначительное обратное движение в первой половине 2018 года.

Существуют и некоторые исключения. Компания «Северсталь», контролируемая вторым по размеру своего капитала человеком в России, сообщила в прошлом году, что начнет принимать евро в качестве оплаты большей части своего экспорта. Компания «Газпром» уже принимает оплату за большую часть продаваемого в Европе газа в европейской валюте. Предложение правительства о налоговых послаблениях для тех компаний, которые будут осуществлять в рублях свои экспортные расчеты, возможно, несколько изменят существующее сегодня соотношение.

«Они раздувают эту историю с дедолларизацией по геополитическим причинам, — подчеркнул Олег Шибанов, профессор Российской экономической школы (New Economic School). — Я не могу представить себе какие-то новые экономические меры, которые были бы эффективны. Данные показывают, что потребуется более 30 лет для снижения доли доллара даже на 10%».