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Белорус выиграл серебро этапа КМ по велоспорту в Новой Зеландии

  • 20.01.2019, 14:54
Фото с сайта tut.by

По ходу гонки Роман Тишков на некоторое время даже перехватил лидерство по очкам.

Белорусский гонщик Роман Тишков выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Новой Зеландии, сообщает tut.by.

В омниуме победителем становится гонщик, набравший наибольшую сумму баллов по итогам четырех видов программы: скрэтча, темповой гонки, гонки на выбывание и гонки по очкам.

Перед последним видом 24-летний белорус набрал 104 балла, всего два очка уступая титулованному швейцарцу Клаудио Имхофу. По ходу гонки по очкам Тишков на некоторое время даже перехватил лидерство, но в концовке Имхоф все-таки вырвал победу, набрав 113 очков против 112 у Тишкова.

Отметим, что омниум является олимпийским видом велоспорта на треке.

Рядом с подиумом оказались в заключительный день белоруски. Анна Терех вместе с Полиной Пивоваровой стали пятыми в мэдисоне, после чего Пивоварова финишировала четвертой в скрэтче.


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