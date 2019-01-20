В Афинах десятки тысяч греков протестуют против соглашения с Македонией 1 20.01.2019, 15:17

ФОто: Ekathimerini

Люди из регионов едут в столицу на специальных автобусах.

В Афинах в воскресенье десятки тысяч людей вышли на митинг против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Гражданские группы активизировали кампанию в социальных сетях, чтобы привлечь как можно больше демонстрантов на площадь Синтагма на акцию протеста, которая начинается в 14:00 по местному времени.

Местные власти, церкви и монастыри арендовали десятки автобусов в регионах, чтобы привезти людей со всей страны в столицу.

ФОто: Ekathimerini

Организаторы заявили, что ожидают большей явки, чем в феврале прошлого года. Тогда полиция заявила, что на протест вышли 140 000 человек, а организаторы заявили, что было в 10 раз больше.

Голосование по соглашению с Македонией в греческом парламенте состоится на следующей неделе. Ожидается, что правительство сумеет получить поддержку большинства депутатов.

Напомним, в обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование на Республику Северную Македонию Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.

Заев говорит, он "убежден в том, что греческие законодатели признают историческую значимость соглашения".

Вступление в силу соглашения положит конец одному из самых длительных в мире дипломатических споров, который начался почти три десятилетия назад с провозглашением Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку у Греции есть одноименная провинция, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.