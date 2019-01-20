Популярность Макрона растет несмотря на протесты 1 20.01.2019, 15:27

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Рейтинг президента Франции поднялся на четыре пункта за месяц.

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона выросла на четыре пункта за месяц до 27%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop, сообщает Le Figaro.

Из этих 27% респондентов 5% заявили, что они "очень довольны" Макроном в качестве президента Франции (+1), а 22% говорят, что они "в целом довольны" (+3).

72% французов остаются "недовольными", 40% из них "очень недовольны" (-5) и 32% "в целом недовольны" (+1).

В прошлом месяце Макрон приблизился к уровню популярности в 22% Франсуа Олланда после той же продолжительности на посту главы государства, но остается очень далеко от 44% Николя Саркози.

Опрос проводился в режиме онлайн и по телефону в период с 11 по 19 января и проводился по квотному методу с выборкой из 1928 человек, представляющей население Франции в возрасте 18 лет и старше. Погрешность от 1 до 2,2%.