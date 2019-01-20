Максим Винярский: Уверен, что сотни патриотов последуют примеру Михаила Жизневского 3 20.01.2019, 15:34

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Белорусы почтили память героя Небесной сотни.

Около 50 человек приехали сегодня на могилу белорусского героя Небесной сотни Михаила Жизневского. Среди них — представители движения солидарности «Разам», гражданской кампании «Европейская Беларусь» и других организаций, входящих в Белорусский Национальный Конгресс, а также активисты из Гомеля и ближайших городов, сообщает «Баста».

Акция памяти началась со службы, которую провели священники Белорусской автокефальной православной церкви. Потом перед собрашимися выступили демократические активисты — Елена Толстая, Максим Винярский, Владимир Кацора, Андрей Мельников, а также представительница украинской диаспоры Валентина Логвин.

«Мы уже в пятый раз проводим акцию памяти Михаила Жизневского. Здесь собрались представители разных организаций. Благодарю всех за то, что нашли время приехать на могилу Михаила. Нам нужно помнить о наших героях. Память о них и верность идеалам независимости — то, что объединяет всех патриотов — независимо от того, к каким организациям мы принадлежим», - заявила Елена Толстая.

«Михаил Жизневский погиб за свободу украинского народа и за его право выбирать свое будущее. Я лично был знаком с ним — мы виделись на Майдане за несколько дней до трагических событий. Его главное качество, на которое я обратил внимание еще в те дни, — неспособность оставаться в стороне от происходящих важных событий. Уверен, что если в Беларуси все будет развиваться по похожему сценарию — сотни белорусских патриотов последуют его примеру и будут сражаться за свободу своей страны», - сказал Максим Винярский

«Образно говоря, люди делятся на два вида: пчел и мух. Мухи — однодневки, озабоченные только своим существованием. Пчелы понимают, что важен рой, они готовы к самопожертвованию ради него. Михаил был именно таким, он отдал свою жизнь за страну, за людей», - подчеркнул бард Андрей Мельников.