Попадут ли снова белорусские активы в «интеграционную» повестку? 20.01.2019, 15:59

Фото: tut.by

Налоговый маневр для луканомики станет серьезным вызовом.

Налоговый маневр, ставший главным камнем преткновения в отношениях Беларуси и России, вновь актуализировал интеграционную повестку в формате союзной «двойки». Торг за более привлекательные условия поставок российских энергоносителей в Беларусь практически всегда сопровождался обсуждением совместных приватизационных проектов. Вряд ли эту тему удастся обойти и сейчас.

Повестка только формируется

Вопрос компенсации Беларуси издержек от налогового маневра Москва, как известно, связала с дальнейшим углублением «интеграции» в рамках союзной «двойки». Буквально на дня это еще раз подчеркнул первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов. «Давать субсидии предприятиям чужой страны странно было бы. Это можно было бы делать, если бы была у нас более глубокая степень интеграции. Если хотите такой же режим, давайте вернемся к нашему Союзному договору», — цитирует слова А. Силуанова interfax.by со ссылкой на РБК ТВ.

Минск и Москва уже приступили к формированию повестки переговоров для выработки предложений по решению спорных вопросов. Этим будет заниматься российско-белорусская рабочая группа, о чем правители Беларуси и России договорились 25 декабря.

Российский премьер Дмитрий Медведев 28 декабря 2018 года подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов. Ее возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В Беларуси по распоряжению премьера от 10 января 2019 года также создана рабочая группа в составе 30 человек под руководством министра экономики Дмитрия Крутого. Она будет вырабатывать предложения и вносить их в Совмин (при необходимости — с проектами нормативных правовых актов), а также должна обеспечить взаимодействие с аналогичной российской рабочей группой.

Пока, по сути, сформированы только составы рабочих групп. «Эксперты по соответствующим направлениям формируют повестку будущих переговоров, проводится анализ всей договорной базы Союзного государства, Евразийского экономического союза», — рассказал Д. Крутой 10 января.

Белорусский министр выразил надежду, что эта группа – «очередной шанс решить все многолетние проблемы». По его словам, в рамках интеграционных образований испробованы уже самые разные форматы, но режим рабочих и экспертных групп зарекомендовал себя как один из наилучших. «Может, в таком формате эта группа будет работать более продуктивно, чем предыдущие», — сказал Д. Крутой.

Скооперировать активы не получилось

Как показывает опыт, в орбиту энергетических споров Беларуси и России всегда вовлекалась тема реализации интеграционных проектов. Многие помнят, как еще 7 лет назад активно обсуждалась пресловутая 5-ка совместных проектов.

В то время ОАО «Гродно Азот» обсуждало проект сотрудничества с «Газпромом» и «ЕвроХимом», «Пеленг» – с «Роскосмосом», «Интеграл» – с «Росэлектроникой», МАЗ с КАМАЗом, МЗКТ – с госкорпорацией «Ростехнологии». Причем, на начальном этапе все было всерьез. Белорусская сторона заявляла о готовности продать контрольный или блок-пакет своих предприятий в расчете создать совместные холдинги с российскими компаниями. Стороны постоянно мониторили процесс. Более того, российский вице-премьер Аркадий Дворкович даже приезжал в Беларусь, чтобы «подстегнуть» проекты.

Но все тщетно: ни один проект из этой «пятерки» не дошел до финиша. Тем не менее, спустя некоторое время аналогичный вопрос снова оказался в повестке союзников. Пакет из 7 документов, который 13 апреля 2017 года Беларусь и Россия подписали по разрешению нефтегазового конфликта, включал «протокол Дворкович – Семашко». В соответствии с ним стороны обязались до конца 2017 года представить по три совместных интеграционных проекта. Белорусское правительство собиралось предложить РФ проекты в нефтехимии, нефтегазовой отрасли, в машиностроении и даже называла способы их реализации: обмен активами, покупка пакета акций и допэмиссия акций.

Однако до конкретики дело не дошло. А в последнее время тема совместных интеграционных проектов незаметно исчезла из публичной повестки союзников. Не исключено, что только на некоторое время.

Не время продавать НПЗ

На фоне безуспешных попыток белорусской стороны настоять на компенсации потерь от российского налогового маневра, некоторые СМИ в начале этого года сообщили, что в РФ якобы рассматривают возможность покупки белорусских НПЗ, чтобы таким образом компенсировать Беларуси неизбежные издержки.

В этой связи председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков 10 января заметил, что официальных предложений от российской стороны по покупке белорусских НПЗ не поступало, следовательно, нечего и комментировать.

Налоговый маневр для белорусской экономики станет, безусловно, серьезным вызовом, из-за чего бюджет страны уже в 2019 году не досчитается более 300 млн. долларов. Дальше потери будут нарастать. Тем не менее, вопрос приватизации белорусских НПЗ сейчас вряд ли актуален.

Мозырский НПЗ и «Нафтан» сейчас завершают ключевые этапы модернизации. Основные проекты реализованы уже на 80-85%. Как предполагается, в 2020 году два завода должны вывести новые установки на режим проектной мощности, что по технологическому уровню приблизит их к современным европейским НПЗ и теоретически позволит им справиться с новым вызовом (при условии рентабельной работы на внутреннем рынке и ряда других факторов). Поэтому на данном этапе заниматься продажей активов НПЗ белорусские власти вряд ли будут, – это неразумно. Хотя обсуждать эту тему могут ( а почему нет, если сам процесс будет работать на нужный результат?).

В условиях проведения налогового маневра российские вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи), имеющие в своей структуре добычу и переработку нефти, окажутся, безусловно, в более выигрышном положении, чем белорусские нефтепереработчики. Но и для них цена нефти с учетом налогового маневра также будет повышаться до уровня, сопоставимого с ценой нефти для белорусских НПЗ. Следовательно, гипотетическое включение белорусских НПЗ в российские ВИНКи в случае их приватизации не поможет сильно «сбить» для них цену на нефть.

А вот после завершения ключевых этапов модернизации белорусским НПЗ, чтобы сделать новый технологический рывок, понадобятся инвестиции и, возможно, стратегический инвестор.

Можно предположить, что сейчас потенциально интерес к Мозырскому НПЗ сохраняет компания «Роснефть». Напомним, в 2013 году состав акционеров Мозырского НПЗ формально изменился. Собственниками «Славнефти», владеющей 42,581% акций Мозырского НПЗ, на паритетных началах стали «Роснефть» (вместо ТНК-ВР; 100% ее акций консолидировала госкомпания «Роснефть») и «Газпром нефть». Вслед за этим появилась информация о намерении «Роснефти» купить Мозырский НПЗ.

В 2013 году, после ареста белорусскими властями гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, главе «Роснефти» Игорю Сечину удалось убедить правительство России не снижать поставки нефти в Беларусь. Вслед за этим белорусские власти заявили о готовности продать госдолю в Мозырском НПЗ (42,76% акций), а также госдолю (98,9%) владельца 12,252% акций завода — ООО «МНПЗ плюс», — то есть весь свой госпакет — 55,01% акций. Заинтересовались две российские компании — «Газпром нефть» и «Роснефть». Причем, белорусское правительство само направило приглашение «Роснефти» поучаствовать в приватизации Мозырского НПЗ, но с условием — увеличить к 2020 году на Мозырском НПЗ переработку нефти до 20 млн. тонн в год (в то время Мозырский НПЗ перерабатывал около 11 млн. тонн). Тогда «Роснефть» публично на это предложение не отреагировала.

Но если в перспективе ситуация в белорусской нефтепереработке сильно ухудшится, то эта тема может быть вновь актуализирована.

«Гродно Азот»: масштабный проект и риски

Белорусская сторона всегда была заинтересована в привлечении на «Гродно Азот» российского инвестора, производителя или владельца природного газа, поскольку предприятие является крупнейшим белорусским потребителем природного газа (объем потребления — около 2 млрд. куб. м в год).

Неоднократные попытки привлечь российского инвестора оказались безуспешными. Тем не менее, от этих планов в Беларуси не отказались. «Понимая зависимость нового азотного комплекса от газа, мы готовы реализовать проект с российскими партнерами, если у них будет интерес», — заявлял председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко в мае 2018 года.

В мае 2018 года А. Лукашенко одобрил предложение о строительстве в Беларуси нового азотного комбината с параллельной модернизацией действующего химического комбината «Гродно Азот». Новый комбинат обойдется более чем в 1 млрд. долларов. Предполагается, что модернизацию действующего производства частично профинансирует само предприятие, также планируется привлечь кредит на эти цели в сумме 287 млн. долларов под 6% годовых.

Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко в ноябре 2018 года заявил, что правительство Беларуси прорабатывает источники финансирования строительство нового азотного комплекса в ОАО «Гродно Азот», в том числе за счет кредитной линии Китая. «Задумка следующая: 15% (около 250 млн. долларов) — это собственные средства «Гродно Азот», остальные — привлеченные. Один из вариантов — китайская кредитная линия, прорабатываются и альтернативные возможности. В частности, средства консорциума белорусских и российских банков», — отметил И. Ляшенко.

В декабре 2018 года заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил, что в конкурсе по определению генерального подрядчика по строительству нового азотного комплекса в ОАО «Гродно Азот» будет участвовать китайская компания «Комплант».

В конце декабря 2018 года по распоряжению премьер-министра Беларуси создана межведомственная рабочая группа по решению вопросов реализации в ОАО «Гродно Азот» инвеспроекта по строительству азотного комплекса. Ей поручено обеспечить выработку мер, направленных на защиту интересов Беларуси при реализации инвестиционного проекта.

Одним из основных рисков реализации этого масштабного проекта в «Гродно Азот» является высокая зависимость от цены на газ. Понимая это, российская сторона может увязать условия поставки газа в Беларусь с реализацией интересующих ее интеграционных проектов (отметим, что Минск параллельно с вопросом компенсации налогового маневра ведет переговоры с РФ о снижении цен на газ)

Между тем, напомним, что четыре года назад «Роснефть» собиралась стать не только генеральным поставщиком нефти в Беларусь. но и организовать поставки газа для «Гродно Азот» «Роснефть» хотела сломать монополию «Газпрома» на поставки газа в Беларусь и планировала переключить часть поставок на себя. Поскольку сейчас «Роснефть»является одним крупнейших независимых производителей газа в России, нельзя исключить, что этот вопрос, опять же при определенных условиях, может быть внесен в интеграционную повестку.

В фокусе интереса – «Пеленг» и калийное сотрудничество

Известно, что белорусский «Пеленг» как один из ведущих постсоветских разработчиков оптических приборов и оптоэлектронных систем военного и двойного назначения давно находится в орбите интересов России. Официальное предложение белорусской стороне купить госпакет акций «Пеленга» «Роскосмос» сделал в 2012 году. В 2013 году стороны обсудили варианты вхождения «Пеленга» в структуру Федерального космического агентства РФ. Речь шла о продаже «Роскосмосу» не менее 25% плюс одна акция «Пеленга» исходя из их рыночной стоимости. Этот интеграционный проект планировалось завершить в 2014 году. И хотя планы не реализованы, российская сторона, надо полагать, интереса к этому предприятию не потеряла.

Еще один проект, который остается актуальным для российской стороны, — создание калийного альянса. «Уралкалий» неоднократно пытался возобновить сотрудничество с Беларусью в калийной сфере. Для Беларуси эта тема сейчас неактуальна, поскольку Белорусская калийная компания зарекомендовала себя на мировом рынке самостоятельным профессиональным игроком. В России, возможно, по-прежнему рассчитывают на создание калийного альянса с белорусами.

«Дружба» как гарант нефтяной независимости Беларуси

Нельзя исключить, что в интеграционную повестку может быть включено ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Через эту белорусскую трубу поставляется примерно треть российских поставок нефти в ЕС — более 50 млн. тонн ежегодно. Напомним, приватизация двух белорусских нефтетранспортных предприятий ранее была включена в проект программного документа по сотрудничеству Беларуси и РФ в сфере ТЭКа. В 2009 году сообщалось, что белорусская сторона направила соответствующие предложения «Транснефти».

Позже тема приватизации двух белорусских предприятий по транспорту нефти также была обозначена в программном документе по сотрудничеству Беларуси и РФ в сфере ТЭКа — проекте Программы расширения сотрудничестве в топливно-энергетической сфере. Один из пунктов этой программы содержал предложение Минска поучаствовать в приватизации белорусского участка нефтепровода «Дружба». Но в Москве белорусскую инициативу не поддержали: российская сторона настаивала на подписании межправительственного соглашения о гарантиях сохранности российских инвестиций в Беларуси.

Отметим, что в 2010 году Беларусь в пакете с соглашением по поставкам нефти в страну подписала с Россией методику тарифного регулирования при транспортировке российской нефти по «Дружбе», вследствие чего белорусская сторона не может самостоятельно проводить политику в сфере транзита российской нефти

Однако если после завершения ключевых этапов модернизации отечественных НПЗ Беларусь всерьез думает об альтернативных поставках нефти, то продажа гомельской «Дружбы» российской «Транснефти» исключена. В противном случае Беларусь потеряет техническую возможность поставлять альтернативную нефть по южному, наиболее реальному коридору – по трубопроводу Одесса-Броды. Кроме того, польский оператор магистральных нефтепроводов PERN в конце 2016 года сообщал, что рассмотрит вопрос расширения ветки нефтепровода «Дружба» для поставок нефти в Беларусь.

В этой связи заметим, что после того, как в 2012 году газотранспортная система страны была продана российскому «Газпрому», ни о каких альтернативных вариантах поставок природного газа в Беларусь речь больше не идет.

Надолго ли хватит у Минска интеграционной выдержки

На наш взгляд, в ближайшее время ожидать каких-то сенсаций от интеграционных процессов в рамках союзной «двойки» вряд ли следует. Глубина этой интеграции будет определяться, скорее всего, степенью компромисса между Минском и Москвой, а она, в свою очередь, — финансовой (не) состоятельностью белорусской экономики.

Татьяна Маненок, «Белрынок»