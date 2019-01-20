Израиль после почти 50 лет восстановил отношения с Чадом 20.01.2019, 16:30

Премьер-министр Израиля провел встречу с президентом Чада.

Израиль и африканское государство Чад после более чем 40 лет восстановили дипломатические отношения. Об этом заявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Чада Идрисс Деби после встречи в столице Чада Нджамене в воскресенье, передает «Радио Свобода».

Prime Minister Benjamin Netanyahu and President of Chad Idriss Deby announced the resumption of diplomatic relations between Chad and Israel. 🇮🇱🇹🇩



The two sides will presently sign an official memorandum on the resumption of relations between the two countries. pic.twitter.com/U9pwcIqcv2 — PM of Israel (@IsraeliPM) 20 января 2019 г. Prime Minister Benjamin Netanyahu landed in the Ndjamena, the capital of Chad. He was received by an honor guard and welcomed by Chad Foreign Minister Mahamat Zene and other dignitaries. pic.twitter.com/HNWDqbUHOz — PM of Israel (@IsraeliPM) 20 января 2019 г.

Перед отлётом в Нджамену Нетаньяху назвал визит «историческим», подчеркнув, что Чад является страной с преобладанием мусульманского населения. По словам премьера, сейчас совершается революция в отношениях между Израилем и арабским и мусульманским миром.

Неформально страны сотрудничали и раньше: Израиль, в частности, продавал властям африканской страны оружие. Президент Чада двумя месяцами ранее посетил Иерусалим.

В октябре прошлого года Нетаньяху совершил неожиданную поездку в Оман – мусульманское государство Персидского залива. Саудовская Аравия, в свою очередь, разрешила пролет самолетов, следующих в Израиль, над своей территорией.

Потепление отношений между рядом мусульманских стран и Израилем в последнее время наблюдатели связывают с общей угрозой со стороны террористических организаций, а также борьбой против влияния Ирана.