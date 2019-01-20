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Израиль после почти 50 лет восстановил отношения с Чадом

  • 20.01.2019, 16:30

Премьер-министр Израиля провел встречу с президентом Чада.

Израиль и африканское государство Чад после более чем 40 лет восстановили дипломатические отношения. Об этом заявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Чада Идрисс Деби после встречи в столице Чада Нджамене в воскресенье, передает «Радио Свобода».

Перед отлётом в Нджамену Нетаньяху назвал визит «историческим», подчеркнув, что Чад является страной с преобладанием мусульманского населения. По словам премьера, сейчас совершается революция в отношениях между Израилем и арабским и мусульманским миром.

Неформально страны сотрудничали и раньше: Израиль, в частности, продавал властям африканской страны оружие. Президент Чада двумя месяцами ранее посетил Иерусалим.

В октябре прошлого года Нетаньяху совершил неожиданную поездку в Оман – мусульманское государство Персидского залива. Саудовская Аравия, в свою очередь, разрешила пролет самолетов, следующих в Израиль, над своей территорией.

Потепление отношений между рядом мусульманских стран и Израилем в последнее время наблюдатели связывают с общей угрозой со стороны террористических организаций, а также борьбой против влияния Ирана.


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