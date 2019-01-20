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Соболенко: Когда мне было 12 лет, папин друг сказал: «О, ты будущая Шарапова». Я разозлилась

  • 20.01.2019, 16:44

Белорусская теннисистка рассказала о том, как ее сравнивали с Марией Шараповой.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о том, как ее сравнивали с Марией Шараповой, сообщает telegraph.co.uk.

«Папа как-то рассказал историю. Когда мне было 12 лет, папин друг сказал: «О, ты будущая Шарапова». Я разозлилась. Ответила: «Я – будущая Соболенко, а не Шарапова», – сказала Соболенко.

Напомним, Арина Соболенко проиграла в 3 круге Australian Open 17-летней американке Аманде Анисимовой (3:6, 2:6)


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