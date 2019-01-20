Демократы в США отвергли новые предложения Трампа 20.01.2019, 16:52

«Шатдаун» продолжается уже 30 дней – это рекордный срок.

Демократы в США отвергли высказанные накануне вечером предложения президента Дональда Трампа по вопросу о возобновлении финансирования федерального правительства. Они пообещали заблокировать их принятие в Сенате, на рассмотрение которого предложения будут вынесены, как ожидается, на следующей неделе, и в Палате представителей, передает svoboda.org.

Трамп, в частности, предложил трёхлетнюю юридическую защиту для так называемых "мечтателей" – нелегальных мигрантов, ввезенных в США в детском возрасте, и защиту для депортации для мигрантов, у которых истекает срок временного убежища на территории страны. В обмен на это он просит у Конгресса более 5 миллиардов долларов на сооружение заграждений на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной миграции. Причём Трамп говорит уже не о стене на протяжённости всей границы, а о барьере длиной в 370 километров.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер, однако, настаивает на том, что решение вопроса о легализации "мечтателей" и других категорий мигрантов должно быть постоянным, а не отложенным на три года. Спикер же Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала предложения Трампа "неприемлемыми". Демократы готовы обсуждать миграционную реформу только после завершения так называемого шатдауна – частичного прекращения финансирования федерального правительства. При этом они категорически против ключевого требования Трампа – о выделении средств на строительство "стены".

"Шатдаун" продолжается уже 30 дней – это рекордный срок. Из-за того, что демократы не выделяют средств на стену, Конгресс не может согласовать бюджет, и ряд федеральных ведомств не получает денег из казначейства. В результате около 800 тысяч федеральных служащих оказались без зарплаты. Часть из них отправлены в неоплачиваемые отпуска, другие работают без зарплаты, её выплатят по завершении "шатдауна". Проблемы с оплатой затронули министерства внутренней безопасности, транспорта, юстиции, Госдепартамент США и ФБР.