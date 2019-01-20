Беларусь просит Украину приостановить расследование о демпинге соли 20.01.2019, 17:00

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На прошлой неделе по этому поводу в Киеве состоялись двусторонние консультации.

Минск надеется, что Украина прекратит антидемпинговое расследование в отношении импорта белорусской поваренной соли экстра. На прошлой неделе по этому поводу в Киеве состоялись двусторонние консультации, сообщает сайт белорусского посольства в Украине.

В консультациях приняли участие представители МИД, концерна "Белгоспищепром", посольства Беларуси в Украине, ОАО "Мозырьсоль".

Ранее, 20 декабря прошлого года в Минске прошли консультации по вопросам введения защитных мер во взаимной торговле. Решение Украины не продлевать с 2 ноября 2018 года действия антидемпинговой пошлины на импорт белорусского шифера позитивно воспринял Минск, так как это отвечает интересам в том числе украинских потребителей.

В белорусской дипломатической миссии полагают, что введение новых ограничительных мер на фоне динамичного развития торгово-экономического диалога станет сдерживающим фактором в дальнейшем наращивании взаимного товарооборота.

Украина начала антидемпинговое расследование по поставкам белорусской соли в ноябре 2017 года, после жалобы от компании "Руссоль-Украина". Согласно этой жалобе, поставки белорусской соли могли осуществляться по демпинговым ценам, так как экспортные цены были ниже цены продажи товара на внутреннем белорусском рынке. При этом поставки осуществлялись в таких объемах и на таких условиях, что это "могло привести к нанесению вреда национальному товаропроизводителю".