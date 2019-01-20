Здание Верховного суда в Минске помоют за $33,5 тысячи 14 20.01.2019, 17:14

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Герб-«капуста» и надпись «Вярхоўны суд Рэспублікі Беларусь» для фасада обойдутся в более чем $112 тысяч.

На 1 января 2019 года на строительство нового здания Верховного суда израсходовано около 109,5 миллионов рублей, или почти 51 миллион долларов. Общая же сметная стоимость всех работ — 166 миллионов рублей. Такая информация содержится в новой инвестпрограмме столицы, передает udf.by.

Здание Верховного суда строится в престижном районе возле Дворца независимости. Объект должны сдать в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года. Мы уже сообщали, как здание выглядит снаружи и изнутри, а сейчас нам стало известно, сколько на него потрачено денег.

Так, в инвестпрограмме столицы на 2019 год сказано, что на 1 января на объект уже израсходовано примерно 109,5 миллионов рублей инвестиций или почти 51 млн долларов. А сметная стоимость строительства составляет 166,16 миллионов рублей, или около 77 млн долларов. Остаток — 56,7 миллионов рублей, который (возможно, не весь) будет израсходован в 2019 году.

Фото: tut.by

При этом большого участия городской казны в финансировании этого проекта нет. Например, в прошлом году из бюджета Минска на стройку Верховного суда направили 324 тысячи рублей, а в этом направят всего 5 тысяч.

Основные источники финансирования строительства объекта — республиканский бюджет, средства инвесторов и другое. К примеру, на объект пришлось раскошелиться иранской компании «Кейсон»: речь шла о сумме в два миллиона долларов в качестве мзды за то, что им продлевают сроки реализации «Магнита Минска».

Фото: tut.by

Напомним, с обустройством объекта связан и ряд интересных закупок. Например, герб и надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» для фасада стоят больше 112 тысяч долларов. Также у завода «Каскад» для холла главного входа закупили хрустальную люстру индивидуального изготовления почти за 90 тысяч долларов. Нашлись среди тендеров закупки на поставку художественных изделий более чем за 800 тысяч долларов и обустройство фонтана с освещением почти за 300 тысяч долларов.