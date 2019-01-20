Израильская система ПРО перехватила выпущенную из Сирии ракету 20.01.2019, 17:24

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До этого сирийские власти сообщили об атаке авиации Израиля.

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) перехватила выпущенную из Сирии ракету. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

По данным израильской армии, сирийская сторона предприняла попытку ракетного обстрела, однако батарея ПРО на севере Голанских высот перехватила ракету. Отметим, незадолго до этого сирийское государственное агентство SANA заявило об отражении атаки израильской авиации на юге Сирии.

Также сообщается, что пока неизвестно, была ли перехваченная сирийская ракета выпущена сирийскими ПВО в рамках "отражения атаки израильской авиации".