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Белорусизация и три звезды: БАТЭ поучаствовал в челлендже «10 лет назад»

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  • 20.01.2019, 17:46
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Клуб продемонстрировал, как изменилась за 10 лет его эмблема.

Чемпион страны борисовский БАТЭ принял участие в челлендже, набирающем популярность в Инстаграме, передает pressball.by.

Суть акции проста: пользователи, среди которых немало знаменитостей, например Мадонна и Дженнифер Лопес, публикуют свои нынешние фото и снимки, сделанные 10 лет назад.

Клуб продемонстрировал, как изменилась за 10 лет его эмблема: надписи стали белорусскими, на изображении появился национальный орнамент, а вместо одной звезды за пять чемпионских титулов теперь три.


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