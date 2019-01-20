Как белорусы защищали Независимость Литвы 2 Анатолий Михновец, «Белсат»

20.01.2019, 18:05

1,480

Фото: delfi

В 1991 году за Независимость Литвы боролись сотни белорусов.

Если говорить о значительных событиях, которые произошли в нашем регионе и повлияли на глобальные изменения во всем мире, то многие вспомнят Беловежские соглашения, когда 8 декабря 1991 года в Пружанском районе в правительственной резиденции Вискули представителями Беларуси, Украины и Российской Федерации был подписан договор, который прекратил существование СССР. В конце 1991 года Советский Союз умер, страна, которую Рональд Рейган назвал «империей Зла» и «центром Зла в современном мире» перестала существовать, но значимое событие, о котором я хочу сейчас вспомнить, это событие начала 1991 года, оно и стало началом конца «тюрьмы народов».

Уже двадцать восемь лет подряд 13 января в центре Вильнюса горят костры. Сейчас мы называем их Кострами Памяти, а тогда в далеком 1991 году они были кострами Воли и Борьбы

13 января 1991 г. возрожденная Литовская Республика смогла защитить свое право на независимость. Литовский народ сказал НЕТ империи, стал против советских танков и побед, среди тех героев были и белорусы.

Пытаясь удержать власть, руководитель Коммунистической партии СССР Михаил Горбачев начал Перестройку, попытку реформ в экономической и политической жизни страны. Тяжелая экономическая ситуация, плановая экономика, деградация «властных элит», тотальная ложь с использованием цензуры, отсутствие гражданских свобод привели к тому, что Советский Союз начал расходиться по швам. Ласточками перемен в нашем регионе стали страны Балтии. Наша соседка Литва 24 февраля 1990 г. избрала Верховную Раду (Сейм) и уже 11 марта 1990 г. все 124 депутата единогласно приняли Акт о восстановлении независимости Литовского Государства. В ответ союзные власти начали силовой шантаж и экономическую блокаду Литвы, остановили поставки нефти и газа. Этот прием и дальше актуален, все мы помним недавние угрозы из Москвы.

Экономическая блокада Литвы привела к коллапсу экономики, поднялись цены на основные продукты, были ограничены часы подачи электричества

Белорусы не бросили Литву в беде, быстро организовали «контрабандно-гуманитарную» помощь. Только не подумайте, что коммунистическая номенклатура, которая в дальнейшем занимала все должности в Беларуси, бросилась налаживать торговые связи с Литовской Республикой. Нет, наоборот, они пугали белорусский народ БНФом, который хочет, чтобы в Беларуси было, как в Литве. Да, Белорусский Народный Фронт хотел, чтобы наступило «Возрождение», чтоб у нас было, как в Литве, там было свободно и уютно. Это в Литве печатались независимые газеты и книги, это в Вильнюсе можно было гулять по брусчатке вдоль церквей и костелов, которые помнили Скорину, Острожского, Калиновского. Сегодняшние контрабандисты со своими дронами – дети по сравнению с матерыми сморгонскими и ошмянскими ребятами на Audi 100 или VW Passat. Только не подумайте, что текст «Как белорусы Независимость Литвы защищали» – эта статья о контрабандистах, о них напишем в другой раз.

Хочу вспомнить о сотнях белорусов, которые в те дни ехали в Литву, чтобы быть на протестах и баррикадах, о тысячах людей, которые выходили на акции солидарности в Беларуси.

1991 год, Вильнюс

Чтобы не дать Литовской Республике жить самостоятельной жизнью, Москва все сильнее зажимала экономику блокадой, делала военные и милицейские провокации. Теперь все слышали об «АнтиМайдане» и это не ноу-хау. В те годы КГБ СССР создавал свои «АнтиМайданы» в странах Балтии, в Эстонии и Латвии действовал ИнтерФронт, а в Литве – организация «Единство». Экономическая блокада не давала быстрого эффекта и московские стратеги начали эскалацию. 8-9 января 1991 г. в Вильнюс были переброшены бойцы спецназначения из группы «Альфа», Псковская дивизия ВДВ и другие части, одновременно начался митинг коммунистической организации «Единство» возле Сейма Литвы под лозунгом «Да здравствует СССР!».

1991 год, Вильнюс

Спикер парламента Витаутас Ландсбергис призвал народ Литвы к защите Сейма, Телецентра и правительственных зданий. Колонны советских танков и БТРов передвигались по Вильнюсу, военными были захвачены несколько зданий. Люди начали строить баррикады и пытаться блокировать советских оккупантов.

На баррикадах развевались литовские флаги и флаги представителей других наций, которые пришли на помощь. Были среди них и наши бело-красно-белые. Среди защитников – сотни белорусов: те, кто постоянно жил в Вильнюсе, и те, кто ехал из Беларуси.

Депутаты БНФ постоянно курсировали между Сеймом Литвы и Верховным Советом Беларуси, между площадями Вильнюса и Минска. Представители БНФ выступали в Сейме, на литовском радио, выражали солидарность с Литвой и своим примером показывали, что белорусы рядом и будут бороться за свободу Литвы. Были обращения к военным советской армии, чтобы они не выполняли преступных приказов, обращения к русскоязычным жителям Литвы, которых пытались втянуть в конфликт с защитниками Независимости. В советские времена по разнарядке и различным льготам сюда завезли десятки тысяч граждан СССР и сейчас спецы из КГБ их запугивали, что места в Литовской республике для них не будет. Выступления белорусов разбивали эту ложь.

Депутаты БНФ заставили Верховный Совет выслать группу депутатов в Вильнюс, это присутствие было необходимо для поддержания Литвы, так как присутствие иностранных парламентариев сдерживало атаки военных. Моменты, связанные с приездом депутатов, хорошо описаны в книге бывшего депутата Сергея Наумчика «Девяносто первый», которую советую всем прочитать. Из достопримечательностей, которые описаны в книге, могу привести то, что если считать делегации из Беларуси, то их одновременно было четыре.

Председатель Верховного Совета Николай Дементей поехал по поручению М. Горбачева, делегация Верховного Совета поехала под влиянием парламентской фракции БНФ, депутаты БНФ дополнительно выехали сами, потому что не очень надеялись на официальную делегацию от Верховного Совета, и четвертая группа, о визите которой мало известно, в составе Евгения Глушкевича, Виктора Гончара и всем нам хорошо известного Лукашенко. Делегация БНФ в составе Бориса Гюнтера, Игоря Пырха и Сергея Наумчика приехала самая первая и сделала больше всех, вызвав этим недовольство у других. Особенно расстроился Председатель Верховного Совета Николай Дементей. Цитата из разговора Н. Дементея с С. Наумчиком:

Николай Дементей

– Вы что тут делаете? – удивленно спросил меня Дементей, когда увидел депутатов БНФ.

– Кто вас сюда послал?

– А Вас, Николай Иванович?

– Меня сюда послал Горбачев.

– А меня – Позняк!

Миссия Николая Дементея в Литве, как он сам позже сформулировал ее в своих воспоминаниях, была следующей: «оказание необходимой помощи ее (Литвы) руководству по поддержанию общественного порядка в соответствии с действующим законодательством СССР», поскольку «в первой половине января в Литовской Советской Социалистической республике здание, где располагались литовское радио и телевидение, захватили силы, которые выступали за отделение республики от СССР».

Вот это здание Телецентра в ночь с 12 на 13 января 1991 года и начали штурмовать военные. Безоружные люди не смогли остановить танки, погибли 14 человек и сотни были ранены, но люди не разошлись, план Москвы, отработанный 9 апреля 1989 г. в Тбилиси, 20 января 1990 г. провалился.

Народ Литвы мобилизовался, жители Вильнюса шли к Сейму, который стал центром сопротивления. Строились баррикады, готовились так называемые «коктейли Молотова», люди искали оружие, никто не собирался сдаваться

Литовцы просили депутатов БНФ помочь с оружием, которого в БНФ, к сожалению, не было. Защитники Независимости победили Духом и Волей к Жизни и Борьбе. Весь мир говорил о Литве. Власти СССР открестились от штурма Телецентра, традиционно сказали, что мы никаких приказов не давали. По всей советской империи начались митинги в поддержку Литвы. Даже в Москве вышли сотни тысяч людей с транспарантами «Горбачев – убийца», «Прости нас, Литва».

Москва, 1991 год

Литовская Республика выстояла, благодаря всем тем, кто желал жить в свободной стране. Против танков и автоматов выходили обычные люди, среди которых были также белорусы.

Я считаю, что они герои, и это они отстояли независимость Литвы. Никакое давление международного сообщества не остановит агрессора, если народ сам не будет желать Свободы и бороться за нее. Это надо помнить нам, белорусам!

Белорусов, которые в 1991 г. боролись за Независимость Литвы, было много, некоторые были в Вильнюсе и других городах Литвы, некоторые в Беларуси отдавали все силы, чтобы наши братья выстояли

Литовское Государство нашло некоторых участников событий 1991 года и наградило их медалью «13 января» за «отвагу и самоотверженность, проявленные при защите независимости Литвы», награды вручал Альгирдас Бразаускас.

Имена некоторых мы знаем, вот они: Сергей Дубовец, Олег Абложей, Юрий Шевцов, Валентин Стэх, Владимир Кузьменко, Нонна Русак-Якшцене, Кристина Балахович, Станислав Зеленко, Андрей Балахович.

Каждый год, 13 января, в День защитников Свободы, в Литве пылают костры в память о январе 1991 года, в Минске Посольство Литовской Республики также зажигает костер в память о Героях.

Сообщите, пожалуйста, это всем, кто был тогда с Литвой, это их день, и мы гордимся ими!

Ну а теперь без пафоса, злые языки из Кремля говорят, что литовцы хитрые и вырвались из «когтей ГПУ» только потому, что использовали приемы, которые описаны в книге Джина Шарпа. Надо будет перечитать…

Анатолий Михновец, «Белсат»