Лейбористы Британии предложили провести повторный референдум по Brexit 20.01.2019, 18:16

1,004

ФОто с сайта mmamos.ru

Представитель Лейбористской партии по вопросам Brexit заявил, что Тереза Мэй действует безрассудно и без плана.

Представитель британской Лейбористской партии по вопросам Brexit Кейр Стармер предложил провести второй референдум по выходу страны из Евросоюза.

Об этом сообщает BBC.

"У Великобритании осталось только два выхода - поручить правительству договориться о тесных отношениях с ЕС, в частности о таможенном союзе, или провести повторный референдум по Brexit", - завил Стармер.

По его словам с "этого беспорядка" уже нет легких путей выхода. Лейборист также добавил, что Тереза Мэй действует безрассудно и без плана.

Напомним, 15 января британский парламент не поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС. Сделка была одобрена Брюсселем как "лучшее", на что может рассчитывать Лондон.

Основным проблемным моментом Brexit остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входит в состав ЕС) после Brexit.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

По данным СМИ, в Евросоюзе готовы отложить Brexit на вторую половину 2019 года.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.