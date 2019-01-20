Ученые обнаружили необычное свойство музыки 1 20.01.2019, 18:28

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Ученые выяснили, когда музыка может быть полезна для здоровья.

Согласно результатам исследований, пациенты хирургического отделения, слушали музыку до, в течение или после операции, значительно меньше волновались и были больше удовлетворены результатами медицинского вмешательства, пишет «Медицина 2.0».

В частности, как отметили Дженни Хоул и ее коллеги из Лондонского университета королевы Марии в своем обзоре, таким пациентам нужно было меньше обезболивающего, ведь они испытывали меньше боли.

В анализе было охвачено данные рандомизированных контролируемых исследований, в рамках которых взрослых пациентов, которым перед, в течение или после хирургической операции включали любой жанр музыки, сравнивали с пациентами, получавшими стандартное медицинское обслуживание.

Особый интерес для исследователей составляла постоперативная боль, потребность в обезболивающем, уровень тревожности, распространения инфекции, темп заживления ран, финансовые расходы, продолжительность пребывания в больнице и удовольствие пациента результатами операции. Так, авторы обзора обратили внимание, что в одном исследовании не изучали влияние музыки на распространение инфекции, темп заживления ран и расходы. Также не наблюдалось никаких различий в продолжительности пребывания пациентов в стационаре в зависимости от того, слушали музыку или нет.

Однако было обнаружено, что такая когнитивная деятельность, как прослушивание музыки, способна снизить чувствительность пациента к боли. Среди других потенциальных механизмов влияния — снижение вегетативной деятельности нервной системы, включая уменьшение частоты пульса и дыхания, а также снижение артериального давления. Интересно, что лучше влияла на снижение боли и тревожности музыка, которую включали перед операцией, а не во время или после нее.

Пол Глажиу, PhD из Университета Бонд (Квинсленд, Австралия) отметил, что прослушивание музыки является простой процедурой, которая не требует особых финансовых затрат, но которая существенно уменьшает временные неприятные ощущения, возникающие у многих пациентов хирургического отделения.

Однако он также обратил внимание на тот факт, что сложность реакции человека на музыку вызывает ряд вопросов относительно использования музыки в медицинских целях. И если впечатляющие результаты исследований безусловно подтверждают целесообразность использования музыки в медицинских учреждениях, то как именно — до сих пор не до конца понятно, ведь кого-то может успокаивать Моцарт, а кого-то — Мадонна.