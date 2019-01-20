Долой путинскую власть: в РФ митингуют против передачи Курил Японии 6 20.01.2019, 18:39

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В Москве и других городах прошли акции против передачи Курил Японии.

В воскресенье в ряде городов России прошли акции против возможной передачи Японии части островов Курильской гряды.

В Москве согласованный с властями митинг на Суворовской площади поддержали "Левый фронт", "Партия дела", незарегистрированная партия "Другая Россия", движение Стрелкова "Новороссия" и ряд других левых и националистических организаций. На акцию пришло около тысячи человек.

Также митинг прошел в Хабаровске прошел митинг против возможной передачи Курильских островов Японии. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии».

По данным издания, митинг был согласован с властью. В нем приняли участие около 500 человек. Митингующие выступили против возможной передачи части Курильских островов Японии и строительства ядерного могильника в Приморском крае.

После митинга участники прошли согласованным шествием по главной улице города до площади Ленина. Некоторые из них открыто выражали свое недовольство кремлевской властью:

«Курилы наши! Долой путинскую власть!» – раздавались лозунги в колонне.

По словам митингующих, Курильские острова – это земли, за которые «наши деды проливали кровь», а также богатейшие места для добычи рыбы.

Одна из участниц митинга, Оксана Подкорытова, так определила цель протеста:

«Если власть увидит, что нас много, то они к нам прислушаются, и не смогут себе позволить так просто раздавать наши земли», - пояснила она.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Япония не достигли соглашения о Курильских островах.