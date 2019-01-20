«Динамо»-1982 против «Динамо»-2014: кто бежал быстрее и прыгал выше Андрей Масловский, «Трибуна»

20.01.2019, 19:13

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Сравнение игроков минского «Динамо» в 1982-м и 2014-м годах.

Мы очень любим сравнивать футболистов разных поколений. Представлять, как бы сборная Беларуси конца 90-х и начала нулевых, которая чуть не вышла на чемпионат мира, смотрелась в наше время. Победило бы минское «Динамо» образца 1982 года, ставшее тогда чемпионом союза, всех в Беларуси.

Чуть больше года назад мы подробно изучали игру минчан конца 80-х. Олег Дулуб разобрал финал Кубка СССР сезона 1986/1987 между минским и киевским «Динамо» и пришел к выводу, что команды играли в современный футбол, и нынешние белорусские футболисты не дотягивают до того уровня.

Во время просмотра Дулуб неоднократно отмечал, что минчане очень хорошо готовы физически и очень быстры. Слышать это было странно, ведь на записи видно, что космических скоростей нет и в помине. Да и вообще, если посмотреть любое видео тех лет (да и первой половины 90-х тоже), может показаться, что футболисты медленно бегают. Хотя очевидцы, да и сами экс-футболисты тоже, говорят, что скорости были приличными.

Более-менее объективную картину дадут только цифры. Цифры предсезонных тестов. В нашем распоряжении оказались данные летнего тестирования игроков минского «Динамо» в 1982-м и предсезонное игроков «Динамо» в 2014-м. И мы их сравнили.

Как сдавали тесты игроки «Динамо» в 1982 году

В 80-х футболисты сдавали 7 тестов, которые помогали определить их быстроту (скорость), силу и выносливость. Была также четкая система оценивания.

Стартовую и дистанционную скорость определяли при помощи бега на 15 метров с места, 15 метров с хода и 30 метров.

Оценки.

15 м с места (сек.). 2,3 и менее – отлично, 2,31-2,35 – хорошо, 2,36-2,4 – удовлетворительно, 2,41 и более – плохо.

15 м с хода (сек.). 1,7 и менее – отлично, 1,71-1,75 – хорошо, 1,76-1,8 – удовлетворительно, 1,81 и более – плохо.

30 м с места (сек.). 4 и менее – отлично, 4,01-4,1 – хорошо, 4,11-4,2 – удовлетворительно, 4,21 и более – плохо.

Силу – состояние мышц ног – проверяли прыжком вверх с места и 5-кратным прыжком в длину.

Оценки.

Прыжок вверх (см.). 52 и выше – отлично, 51,9-49,5 – хорошо, 49,4-47 – удовлетворительно, 46,9 и менее – плохо.

5-кратный прыжок (м.). 14,5 и более – отлично, 14,4-14 – хорошо, 13,9-13,5 – удовлетворительно, 13,4 и менее – плохо.

Скоростную (анаэробную) выносливость определяли челночным бегом 7 по 50 м. Общую (аэробную) – бегом на 3000 м.

Оценки.

Бег 7 по 50 м (сек.). 58 и менее – отлично, 58,1-59,5 – хорошо, 59,6-61 – удовлетворительно, 61,1 и более – плохо. Порой челночный бег заменялся бегом на 400 метров. Шкала оценок при этом оставалась схожей.

Бег на 3000 м (мин). 10,3 и менее – отлично, 10,31-11 – хорошо, 11,01-11,3 – удовлетворительно, 11,31 и более – плохо. Иногда вместо этого футболисты сдавали тест Купера.

Источник: by.tribuna.com

Теперь перейдем к результатам.

В 15 метрах с места лучшим был Юрий Курбыко. Справился вратарь за 2,29 секунды. Следом расположились Георгий Кондратьев, Виктор Сокол и Юрий Трухан – 2,3 сек. Всего на «отлично» и «хорошо» бег сдала почти половина команды. Еще несколько игроков были совсем рядом. Худший показатель среди всех футболистов – 2,5 сек.

2,29 сек. – это не лучший результат в истории «Динамо». На одном тестировании в 80-е Кондратьев и Сокол пробежали эту дистанцию за 2,25 сек.

Источник: by.tribuna.com

15 метров с разбега. Дистанционная скорость в том «Динамо» была лучшей у Сокола – 1,6 сек. Это лучший показатель команды в 80-е. Вторыми были Кондратьев и Румбутис – 1,65 сек. В отметку «хорошо» вбежало 11 футболистов команды, а худший результат – 1,8 сек. И это всего лишь удовлетворительно!

Сергею Гоцманову не нашлось равных в беге на 30 метров. Эту дистанцию крайний полузащитник пробежал за 3,84 сек., опередив Кондратьева на 5 сотых. Также из 4 секунд выбежали Сокол, Курбыко и Трухан. Еще 5 игроков вбежали в «хорошо». Худшее командное время – 4,3 сек.

400 метров быстрее всех пробежали Сокол, Румбутис (оба – 54,2 сек.) и Кондратьев (54,4 секунды). Худший результат – 60 секунд – показали двое.

Источник: by.tribuna.com

Ну и завершаем с бегом. 3000 метров. Снова лучший Сокол. Нападающий справился за 10 минут и 18 секунд. Второй – Румбутис – 10 минут и 23 секунды. Третий – Андрей Зыгмантович – 10 минут и 26 секунд. Всем отлично. Худшее время – 12,02 минуты – показали два игрока. К слову, в середине 80-х Игорь Гуринович однажды пробежал три километра за 10 минут.

«Соревнования» по прыжку вверх выиграл Кондратьев – 57,9 см. Это лучший показатель в команде за 80-е годы. Также отлично прыгнули Курбыко (55,7 см.) и Румбутис (54,4 см.). Хорошо – Сокол (51,8 см.), Зыгмантович (51,7 см.), Трухан (51,2). Но вообще это был самый провальный тест команды – больше половины игроков показала лишь удовлетворительный результат. Худший показатель команды – 41,5 см.

Источник: by.tribuna.com

Длинные ноги помогли Румбутису лучше всех выполнить 5-кратный прыжок – литовец улетел на 15 метров. На 20 см. отстал Кондратьев, на 40 – Курбыко. Худший показатель – 12,9 м.

Самые быстрые футболисты «Динамо-82» – нападающие и крайние полузащитники. Игроки центра поля – Сергей Алейников, Юрий Пудышев, Андрей Зыгмантович – по бегу держались в серединке, а прыгали ниже среднего. Алейников и Пудышев вообще почти все тесты сдали удовлетворительно. А Зыгмантович хоть был не очень быстр, но здорово прыгал. Ну и отметим вратаря Курбыко. Юрий Алексеевич был всегда в топе.

Источник: by.tribuna.com

Стоит отметить, что летом 1982-го тесты сдавали не все. Например, Сергей Боровский был в это время в сборной Союза. Говорят, бежал защитник не быстро, но прыгал не плохо. В один из годов в 5-кратном прыжке улетел на 14,8 метра.

Как сдавали тесты игроки «Динамо» в 2014 году

С течением времени многие тренеры исключали из своих методик некоторые тесты. Так, в 2014-м Владимир Журавель уже не смотрел на челночный бег и бег на 3000 метров. При этом «Городея» Сергея Яромко в 2018-м «челнок» сдавала.

Выносливость Журавель оценивал по бип-тесту. Это когда футболисты бегают по прямой от точки до точки в течение определенного промежутка времени. Пробежать один отрезок нужно до звукового сигнала.

Источник: by.tribuna.com

Также не давал Журавель футболистам 5-кратный прыжок, ограничившись только прыжками в высоту.

В 2014-м минчане дважды сдавали тесты: в январе, когда только-только вышли из отпуска, и в марте за пару недель до старта сезона. За основу брались мартовские цифры. Кроме данных бип-теста, который давался лишь раз – зимой.

15 метров с места. Лучшим был Павел Назаренко, выступавший тогда за дубль. Его результат – 2,29 сек. На одну десятую отстала целая группа основных футболистов во главе с Владимиром Хващинским и Умару Бангура. Еще один легионер Адама Диоманде пробежал за 2,32 сек. Худшее время среди полевых игроков – 2,44 сек. Как видим, лучшие и худшие цифры что в 1982-м, что в 2014-м совпадают.

15 метров с разбега. Снова лучший Назаренко – 1,7 сек. На 1 десятую медленней, чем Сокол в 1982. Но в целом команда этот тест провалила. Отлично пробежал лишь один Назаренко. Еще несколько игроков справились на четверку. Но подавляющее большинство пробежало удовлетворительно. Худший показатель – 1,87 сек. – у Диоманде. Сразу 8 человек журавлевского «Динамо» показали результат хуже, чем самый медленный бегун команды ЭВМ.

Источник: by.tribuna.com

Быстрее всех молодой Назаренко справился и с 30-кой. Защитник пробежал отрезок за 3,98 сек. На 14 сотых медленнее, чем Гоцманов в 82-м. На втором месте Бангура – 4,02 сек. Третьи форварды Глеб Рассадкин и Хващинский – по 4,03 сек. Худший – Диоманде (4,2 сек.).

Прыжок в высоту лучше удался Ненаду Адамовичу. 169-сантимитровый серб прыгнул на 63 сантиметра. Легионер на 5 сантиметров перепрыгнул Кондратьева. На полтора сантиметра от Адамовича отстал Бангура. Тройку замкнули Сергей Концевой и Игорь Воронков. У обоих 58,2 см. Худший прыгун показал результат 47,4 см. Но это на 6 см. лучше, чем у худшего прыгуна из 82-го.

Источник: by.tribuna.com

Завершал журавлевские тесты бип-тест. Самым выносливым стал Артем Быков. Полузащитник бегал 14 минут и 20 секунд. Чуть раньше (14 минут) сошел Хващинский. Худший показатель у Бангура. Африканец сдался в начале 12-й минуты.

Лидеры суверенного «Динамо» – Стасевич, Удоджи, Политевич, – как и лидеры 82-года держались в серединке и не показывали на тестах феноменальных результатов. Стасевич, например, средне бежал и средне прыгал, Удоджи тоже сдавал тесты без особых провалов, а Политевич провалился лишь в одном из видов бега. Чего не скажешь о Диоманде. В январе и марте норвежец сдал суммарно 12 тестов и лишь в одном (прыжки в высоту) получил отлично. Остальные тесты форвард попросту провалил.

Источник: by.tribuna.com

Резюме

«Динамо»-2014 и в личном зачете, и в команде лучше прыгало в высоту, но что касается бега, то, несмотря на довольно неплохие цифры Назаренко, «Динамо»-82 командно выглядело сильнее.

Источник: by.tribuna.com

Андрей Масловский, «Трибуна»