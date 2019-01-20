Как украинская диаспора в США собирает миллионы долларов для родины 2 20.01.2019, 19:25

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Фото: Razom

Диаспора страны-соседки стала двигателем украинского лобби в США.

Сотни тысяч украинцев Америки собирают миллионы долларов в помощь своей далекой родине. Среди приоритетов - образовательные проекты в Украине и лоббирование интересов страны в США, пишет журнал «Новое Время».

Дистанционная поддержка

Люба Шипович уехала из Украины в США в 2008‑м, разуверившись в будущем своей страны. Последней каплей для нее стало премьерство Виктора Януковича.

Спектр стран "куда бежать" был широк - от Канады до Новой Зеландии. Судьбу Шипович решил случай: после нескольких попыток она выиграла американскую грин-карту. "Так я и переехала в Нью-Йорк вместе со всем своим разочарованием и обидой на Украину", - рассказывает она.

Выпускница киевской Могилянки и айтишница с безупречным английским, в Нью-Йорке Шипович быстро нашла хорошую работу. Сейчас она - технический руководитель образовательной компании Flocabulary.

Новая жизнь наладилась, и экс-киевлянка уже была готова полностью интегрироваться в американскую жизнь, забыв о своей далекой родине, но начался Евромайдан. Шипович дистанционно стала его участником.

“Первое, что сделала, — это перечислила деньги сестре на генераторы, чтобы люди на Майдане могли зарядить мобильные телефоны и согреть себе чаю”, — вспоминает Шипович.

Сбор средств, организация акций в поддержку Евромайдана в Нью-Йорке, Вашингтоне и Филадельфии, сотрудничество и помощь волонтерам в Украине — все это было основой для создания новой организации Razom, где Шипович стала вице-президентом. Именно Razom положила начало масштабному волонтерскому движению в поддержку восставшей Украины в США, которое объединило сразу несколько волн миграции.

За четыре года деятельности участникам Razom удалось собрать для единомышленников на родине более полумиллиона долларов. Аналогичное движение Nova Ukraine с Западного побережья США собрало на те же цели около $ 300 тыс. пожертвований. И это только две из многих десятков украинских организаций, которые функционируют сегодня в Америке, стремясь поддержать морально и материально далекую, но свою страну.

В целом, согласно данным Бюро переписи населения США за 2016 год, количество украинцев в Соединенных Штатах превышает 1 млн человек.

Цепные псы для Лаврова

Мария Сорока - основательница и президент Razom. Уже несколько лет она вместе с мужем, американским нейрохирургом Люком Томычем, ездит в Украину с тем, чтобы обучать там украинских специалистов.

Обычно пара приезжает на две недели, в течение которых бесплатно проводит консультации, а затем - сложнейшие операции. В приоритете пациенты, которые не могут заплатить или нуждаются в срочном хирургическом вмешательстве.

Нейрохирург Люк Томыч (на фото слева) приезжает в Украину, чтобы обучать здесь медиков

Фото: Руслан Батицкий

Сорока и Томыч, а также еще четыре американских нейрохирурга совершили уже семь таких поездок, прокатившись по всей Украине, от Харькова до Луцка. В сумме они провели около 500 консультаций и более 60 серьезных нейрохирургических операций.

Деньги на проект собирают в Razom. Последний массовый сбор был в ноябре 2017‑го во время частного концерта Святослава Вакарчука в Нью-Йорке. Тогда за вечер удалось собрать около $ 40 тыс.

"В 2017‑м Дональд Трамп на пике своей популярности хотел снять санкции против России, - вспоминает Олесь Кузьма, американец в первом поколении. - И что произошло? Украинская диаспора, вся - и новая, и старая - объединилась, чтобы этого не допустить. [Сергей] Лавров [глава российского МИДа] еще сказал, что мы бросаемся на Россию, как цепные псы".

Кузьма с начала 1990‑х 15 лет работал в одном из американских благотворительных фондов, который в качестве гуманитарной помощи поставлял в Украину медицинское оборудование.

Рассказывая о том, как Революция достоинства объединила американских украинцев, среди главных их достижений Кузьма называет голосование в Конгрессе за санкции против России после аннексии Крыма. Тогда многие участники украинского движения в Америке писали и встречались с конгрессменами - и демократами, и республиканцами, объясняя суть происходящего в Украине.

Диаспора уже готова включаться в проукраинскую адвокационную работу и с новым Конгрессом, говорит он. "Сейчас есть 40 новых конгрессменов-демократов и новые сенаторы, с ними нужно начинать работу, как только начнется сезон", - уверен американский украинец.

Просвещать и обучать

Уроженец Харькова Николай Белогорский с 2006‑го живет в Сан-Франциско и занимается кибербезопасностью. Востребованный профессионал, он исследует компьютерные вирусы и представляет результаты своей работы на различных конференциях. Также Белогорский - основатель и председатель совета директоров организации Nova Ukraine.

"Помимо своей обычной работы, 10-12 часов в неделю уделяю Украине. Мне это нужно", - признается он.

Его организация сфокусировалась на просветительской работе об Украине в США и образовании для молодых украинцев.

Теперь за год Nova Ukraine проводит до 15 мероприятий, включая лекции и дискуссии с привлечением таких солидных площадок, как университеты Беркли и Стэнфорд. В гостях у Nova Ukraine уже побывали музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук, народный депутат Мустафа Найем, писатели Сергей Жадан и Юрий Андрухович.

Вместе с Razom Nova Ukraine помогает нескольким десяткам образовательных проектов в Украине. К примеру, финансирует крупнейшую украинскую платформу для онлайн-обучения Прометеус, в частности проект, направленный на повышение профессионального уровня учителей в Украине.

Способствует достойному образованию в Украине и Кузьма. Уже девять лет он собирает пожертвования для Украинского католического университета (УКУ) во Львове, одного из наиболее современных вузов Украины. В целом каждый год УКУ получает из США от $ 3 млн до $ 6 млн, это третья часть бюджета вуза.

Да и Украинский научный институт Гарварда, крупнейший научный центр украинистики в Америке, существует на пожертвования украинской общины. Он состоит из трех кафедр: истории, филологии и литературы, и кроме исследований и обучения занимается большой издательской программой.

“Нам было важно выйти за границы Гарварда и Штатов, - говорит историк Сергей Плохий, директор института. - Мы этого достигли с помощью онлайн-семинаров”.

Благодаря деятельности института, который Плохий возглавил как раз в 2013 году, в кризисные майданные и постмайданные времена, тема Украины начала чаще появляться в американских СМИ и стала более понятной тамошним политикам. Также он называет помощь родине традицией украинской диаспоры.

“Послевоенная иммиграция была очень политизированной, - рассказывает Плохий, историк с мировым именем. - У нее была идея - поддержка развития науки, культуры и непосредственно Украины. Она жила с этим посылом последние 20–25 лет. События Евромайдана активизировали этот процесс".