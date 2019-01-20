Грядет «перестройка» 1 20.01.2019, 19:51

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Фото: AP

Российский публицист рассказал, кто может заменить Путина.

В ближайшем будущем в России произойдет перестройка в связи с невозможностью прямо передать власть российским президентом Владимиром Путиным. Такую точку зрения в интервью «Собеседнику» озвучил российский политолог, публицист и журналист Глеб Павловский.

«Операция «Преемник» невозможна: такая власть и в таком объеме не передается. Грядет перестройка, к тому же, крах системы будет напоминать крах злосчастного «Русского мира», — сказал он. Также Павловский отметил, что Путина можно считать своеобразным фронтменом нации, в образе которого присутствует элемент принципиальной новизны.

«Безусловно, при СССР Москва дестабилизировала ситуацию в мире, но потом отыгрывала назад, стремясь ее ввести в рамки. Действия Путина другие — он ее дестабилизирует, абсолютно веря (и не без оснований), что стабилизировать ее будет Запад», — отметил Павловский.

Он выразил убеждение, что «сетка трещин уже пошла» по российской политической системе. Эксперт предположил, кто может стать на место Путина после того, как падет его режим. «Я считаю, что будет большая гонка. Дмитрий Медведев не добежит, это точно. Рамзан Кадыров скорее всего захочет с кем-то блокироваться. Гипотетически власть может взять глава Минобороны», — сказал Павловский.