Трамп: Было бы неплохо получить немного старого доброго глобального потепления прямо сейчас! 20.01.2019, 20:04

Дональд Трамп

Президент США посетовал на отсутствие глобального потепления на фоне снегопадов.

Президент США Дональд Трамп порекомендовал американцам не выходить из дома, а также посетовал, что стране не хватает глобального потепления. Такое заявление американский лидер сделал на фоне сильных снегопадов в стране.

«Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов. Было бы неплохо получить немного того самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!», — написал американский президент в своем Twitter.

Сложные погодные условия повлияли на ситуацию в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания был введен режим чрезвычайной ситуации.