Управделами Лукашенко будет выкачивать деньги у белорусов через новую лотерею 3 20.01.2019, 20:36

1,719

Фото: media-polesye.by

Управление делами правителя Беларуси учредило новую лотерею.

Это следует из постановления УДП от 4 января 2019 года № 1.

Новая мгновенная лотерея будет называться «БЕЛБЭТ». Ее организатор — компания «Белорусские лотереи».

Как следует из документа, основной целью проведения лотереи является получение дополнительных средств на развитие материально-технической базы государственных природоохранных учреждений и расположенных на их территории санаторно-оздоровительных организаций, подчиненных Управлению делами правителя.

Призовой фонд каждой серии лотереи будет составлять не менее 45% и не более 95% от общего объема принятых лотерейных ставок данной серии лотереи.

Ставки предполагается принимать электронными средствами по безналичному расчету на сайте лотереи.

Лотерея будет проводиться в течение пяти лет.

«Белорусские лотереи» — ведущий организатор лотерей в Беларуси. Предприятие было создано в сентябре 1999 года. Учредителем выступило Управление делами Лукашенко.