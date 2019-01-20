Управделами Лукашенко будет выкачивать деньги у белорусов через новую лотерею

Управделами Лукашенко будет выкачивать деньги у белорусов через новую лотерею3
- 20.01.2019, 20:36
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Управление делами правителя Беларуси учредило новую лотерею.
Это следует из постановления УДП от 4 января 2019 года № 1.
Новая мгновенная лотерея будет называться «БЕЛБЭТ». Ее организатор — компания «Белорусские лотереи».
Как следует из документа, основной целью проведения лотереи является получение дополнительных средств на развитие материально-технической базы государственных природоохранных учреждений и расположенных на их территории санаторно-оздоровительных организаций, подчиненных Управлению делами правителя.
Призовой фонд каждой серии лотереи будет составлять не менее 45% и не более 95% от общего объема принятых лотерейных ставок данной серии лотереи.
Ставки предполагается принимать электронными средствами по безналичному расчету на сайте лотереи.
Лотерея будет проводиться в течение пяти лет.
«Белорусские лотереи» — ведущий организатор лотерей в Беларуси. Предприятие было создано в сентябре 1999 года. Учредителем выступило Управление делами Лукашенко.