Сотрудника консульства США в Турции обвинили в шпионаже 20.01.2019, 21:03

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Ранее арест Метина Топуза привел к взаимной приостановке выдачи виз Соединенными Штатами и Турцией.

Турецкие прокуроры потребовали приговорить к пожизненному заключению местного сотрудника американского консульства в Стамбуле, которого обвиняют в попытке свержения правительства и шпионаже, передает «Голос Америки».

В 78-страничном обвинительном заключении против гражданина Турции Метина Топуз, который находится под стражей с октября 2017 года, говорится, что Топуз поддерживал «очень активные контакты» с полицейскими, возглавлявшими антикоррупционное расследование 2013 года в отношении высших правительственных чиновников.

Турецкие власти обвинили проживающего в США проповедника Фетхуллу Гюлена в попытке переворота с использованием упомянутого расследования и назвали его сеть террористической организацией. Гюлена также обвинили в организации попытки переворота в 2016 году, но он отрицает эти обвинения.

Судья должен решить, будет ли дело Топуза рассматриваться в суде.

Арест Топуза привел к взаимной приостановке выдаче виз США и Турцией более чем на два месяца.