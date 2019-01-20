За что Хмыля отстранили из «Гомеля» 20.01.2019, 21:37

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Олег Хмыль

Фото: by.tribuna.com

Есть мнение, что наставник «Гомеля» был уволен за критику Федерации хоккея Беларуси и спортивных чиновников.

Хоккейному «Гомелю» в этом сезоне плохо. Прямо очень. У «рысей» большие проблемы с финансами, ведущие игроки разбежались и результаты ужасные. В экстралиге гомельчане отстали от лидирующей «Юности» почти на 50 очков и бесславно съездили на суперфинал Континентального кубка, где уступили трем соперникам с общим счетом 2:18, пишет «Трибуна».

Ко всему прочему, в пятницу «Гомель» остался еще и без главного тренера. Прямо перед игрой с «Юностью» руководство отстранило Олега Хмыля – официальный сайт говорит, что коуч просто ушел отпуск. Больше никаких объяснений, в том числе о сроках возвращения наставника, боссы не дают.

Временно исполняет обязанности главного помощник Дмитрий Панцырев. «В обед сказали, чтобы вечером готовился. Рабочие моменты. Хмыль в отпуске», – коротко прокомментировал назначение Пацырев.

32-летний воспитанник «Немана» прежде работал только с молодежью «Гомеля», в котором несколько лет назад завершил карьеру и остался тренировать. Под его руководством «рыси» брали «бронзу» и «золото» молодежного первенства.

Дебют Панцырева получился неудачным: «Гомель» без шансов уступил «Юности» 0:3. После матча Михаил Захаров грустил: назвал перфоманс гостей слабым и ностальгировал по зарубам с Хмылем.

Один из героев Солт-Лейк-Сити-2002 «отпуск» никак не комментирует. Олег Владимирович и прежде никогда не боялся отстаивать свою точку зрения, но в текущем сезоне делал это очень часто и эмоционально. От специалиста, кажется, получили все.

«Полкоманды как фигуристы»

Из-за задержек по зарплате «Гомель» покинули все легионеры и ряд ведущих белорусских игроков. Искать им замену даже перед суперфиналом Континентального кубка руководство отказалось. Клуб вынужден обходиться местными хоккеистами и заполнять заявку молодежью.

– Любому тренеру хочется быть сильнее, у нас очень маленькая скамейка. Чтобы набрать полный состав мы берем ребят из фарма. Я верю, что наступят времена, когда будет все хорошо в Гомеле, – сожалел Хмыль.

Проблемы с составом сказались на результатах команды. «Рыси» играют очень нестабильно. Зачастую в неудачах тренер публично винил хоккеистов, не подбирая выражений. После тяжелой победы над сборной U-20 по буллитам (3:2) коуч намекнул, что игрокам не хватает профессионализма.

– Недооценили соперника. Вчера приехали, посмотрели, как «Юность» относительно легко разобралась с «молодежкой», и, видимо, кое-кто расслабился. Как ни пытались убедить, что во вторник будет совсем другая игра — не достучались. Пришлось даже прибегать к радикальным мерам, переходить на три звена. В итоге все же победили. Жаль, конечно, что при этом недосчитались балла. Зато это заставило задуматься над тем, что некоторые хоккеисты делают у нас в команде, – комментировал тренер.

После разгрома от «Лиды» (1:6) наставник снова прошелся по хоккеистам и сравнил их с фигуристами.

– Проиграли по всем статьям: что в движении, что в борьбе, что в характере. Вышли как фигуристы. Три-четыре человека еще пытались сражаться, полкоманды как фигуристы, а еще полкоманды просто струсили. А трус, как говорится, не играет в хоккей. Поэтому очень большие претензии к команде, наверное, самая худшая игра в сезоне, – негодовал коуч.

Олег Владимирович выход в финал с имеющимися исполнителями считает уже достижением – большего ожидать не стоило.

– Я уже неоднократно говорил, что половины команды не должно быть в команде мастеров, в суперлиге, а тем более в суперфинале. Молодые игроки, особенно защитники, которые были в составе, окунулись в эту атмосферу праздника – и их затрясло немножко. Здесь и класс хоккея. Если в чемпионате Беларуси ошибки где-то и прощаются, то там сразу наказывается. Что это и показало. Раз-два ошиблись, достали и поехали домой, – объяснял Хмыль.

Впрочем, на ошибки молодежи в экстралиге коуч тоже сетовал.

«Реформа ни к чему хорошему не привела»

Претензии у Хмыля имеются и к ФХБ. Специалиста удивляет, что федерация, в частности глава Геннадий Савилов, никак не реагирует на проблемы чемпионата и «Гомеля».

– Председатель ФХБ интересуется вообще нашим чемпионатом или нет? Полгода прошло – ни разу исполком не собирался. Неужели так все хорошо у нас в чемпионате? Вопросы, конечно, есть, – не понимает тренер.

Недавно Олег Владимирович не выдержал и в эфире «Беларусь 5» разнес главный хоккейный орган страны с проводимой им реформой.

– Это все – наша реформа. Результат Континентального кубка говорит сам за себя, что ни к чему хорошему это не привело. Позиция федерации мне как-то вообще непонятна. Когда из команды уходят лидеры и мы едем на Суперфинал представлять не только «Гомель», но и страну… И никто из федерации не интересуется, почему, что и как. Чем помочь. Мы все-таки страну ехали представлять. Если честно, для меня это странно, – шумел коуч.

«Пускай чиновник придет в команду и скажет, что все хорошо»

Осенью на пресс-конференции после поединка с «Гомелем» Михаил Захаров возмущался беспорядком, который творится в гомельском хоккее и собирался докладывать об этом «президенту». Наставник хозяев в ответ пожимал плечами, сетуя на местных руководителей.

– Как это не в курсе? У нас основа катается 9 часов в неделю. Про это все всё знают. Указ президента вообще не исполняется. Если делать, чтобы лед был для ребят, для детей бесплатный и они катались больше… Они стали кататься меньше. Честно скажу, у меня нет ни таких полномочий, ни сил, чтобы пойти доказывать и разговаривать, – говорил тренер.

Впрочем, у властей свое видение кризиса «Гомеля». Например, начальник управления спорта и туризма области Денис Езерский считает, что спрашивать нужно с непосредственно руководства и тренеров клуба.

– Хоккейный клуб «Гомель» – не бюджетная организация, поэтому нам не подотчетная. Могу сказать, что на детско‑юношескую хоккейную школу клуб выделяет финансирование в полном объеме. Если говорить о клубном бюджете, то, по моим сведениям, он немал и вполне достаточен для достижения результата. Почему проигрывают в чемпионате? Почему уходят ведущие хоккеисты? Это вопросы не ко мне, а к руководству клуба и тренерскому штабу, – сказал Езерский.

В эфире программы «Овертайм» на Б5 Хмыля попросили прокомментировать слова чиновника. Бывший хоккеист отреагировал жестко.

– По этой информации могу сказать одно: человек, который это сказал – пускай придет в команду и скажет при всех, а не там где-то говорить, что все у нас хорошо. Я знаю, о ком идет речь. Читал тоже это все в прессе. Я говорю: пускай придет и скажет в команду, что у нас все хорошо, – бросил Хмыль.

Кроме этого специалист публично огласил долги клуба.

– Большие задолженности по контрактам. Я вам могу прямым текстом сказать, что тренерскому штабу по контракту должны с июля, то хоккеистам с августа. Именно зарплату платят – министерскую ставку, а деньги по контракту не выплачиваются, – рассказал тренер.

Несмотря на все беды команды коуч не раз подчеркивал, что просит игроков выполнять свою работу качественно, и верит в светлое будущее.

– Мы верим и продолжаем работать. Мы верим, что наступят времена в «Гомеле», когда все будет хорошо. Мы – профессионалы. Договорились, если мы вышли на лед, то работаем. Кто не был готов, те уже ушли. Да, тяжело. Но что делать? Приходится, – заключил Хмыль.