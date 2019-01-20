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Мэй проведет телефонные переговоры с министрами по Brexit

  • 20.01.2019, 21:47
Тереза Мэй

Телефонная конференция должна состояться сегодня.

Премьер Британии Тереза Мэй проведет телефонную конференцию с министрами по Brexit.

Об этом Reuters рассказали источники в правительстве.

Конференция должна состояться в воскресенье, 20 января.

В пятницу, 18 января, Мэй уже проводила телефонные переговоры с лидерами нескольких стран ЕС, а также европейских институтов.

Мэй в понедельник, 21 января, должна представить в парламенте свой план относительно того, как она продолжит выход Британии из Европейского Союза после того, как депутаты не поддержали соглашение с ЕС.


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