Мэй проведет телефонные переговоры с министрами по Brexit
- 20.01.2019, 21:47
Телефонная конференция должна состояться сегодня.
Премьер Британии Тереза Мэй проведет телефонную конференцию с министрами по Brexit.
Об этом Reuters рассказали источники в правительстве.
Конференция должна состояться в воскресенье, 20 января.
В пятницу, 18 января, Мэй уже проводила телефонные переговоры с лидерами нескольких стран ЕС, а также европейских институтов.
Мэй в понедельник, 21 января, должна представить в парламенте свой план относительно того, как она продолжит выход Британии из Европейского Союза после того, как депутаты не поддержали соглашение с ЕС.