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В РФ чиновники назначили многодетной неполной малоимущей семье пособие в размере $0,69

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  • 20.01.2019, 22:17
  • 2,008
ФОто: 2ch.hk

Размер помощи вызвал волну возмущения в соцсетях.

В Таганроге чиновники назначили многодетной неполной малоимущей семье единовременное пособие в размере 47 рублей 50 копеек.

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на ростовский портал «Панорама».

Размер помощи вызвал волну возмущения в соцсетях.

Юрист Юрий Заблоцкий на своей странице в Instagram назвал это «федеральной программой по профилактике ожирения».

В конце прошлого года губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал рост качества жизни людей приоритетом развития региона.


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