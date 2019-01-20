В РФ чиновники назначили многодетной неполной малоимущей семье пособие в размере $0,69

В РФ чиновники назначили многодетной неполной малоимущей семье пособие в размере $0,692
- 20.01.2019, 22:17
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Размер помощи вызвал волну возмущения в соцсетях.
В Таганроге чиновники назначили многодетной неполной малоимущей семье единовременное пособие в размере 47 рублей 50 копеек.
Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на ростовский портал «Панорама».
Размер помощи вызвал волну возмущения в соцсетях.
Юрист Юрий Заблоцкий на своей странице в Instagram назвал это «федеральной программой по профилактике ожирения».
В конце прошлого года губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал рост качества жизни людей приоритетом развития региона.