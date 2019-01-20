Алексей Бага: Возраст Глебу не помеха, а лишний год опыта 20.01.2019, 22:38

Главный тренер БАТЭ рассказал о трансферной политике борисовского клуба.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в эфире программы "PRO спорт. Итоги" на "Беларусь 5" рассказал о трансферной политике борисовского клуба, передает pressball.by.

- Насколько серьезны потери Володько, Гордейчука?

- История у каждого своя. Потеря пятерых человек — еще нужно вспомнить Полякова, Милуновича, Сигневича — очень ощутимая проблема. Первое, что приходит на ум, человеческая жалость, все же много у нас совместных побед и событий. Прощаться всегда тяжело. Эти футболисты — сильные ребята, которые усилят свои новые клубы. Наша задача — найти замену.

- Насколько Дубаич — равноценная замена Сигневичу?

- Сейчас трудно об этом говорить. Начнется тренировочная работа, официальные игры — тогда будем проводить сравнения. Но я общался с Миличем, Дубаичем и другими по телефону и лично — все готовы работать, добиваться результатов.

- Потерь больше не предвидится?

- Думаю, нет. Все, кто вылетает в Турцию, останутся с нами. Единственное, работа в направлении кого-то найти и добавить к составу ведется каждый день

- Александр Глеб. С чем он войдет в весну?

- Понятно, что возраст — все об этом говорят. В тоже время и "Челси", и остальные игры, в которых Александр участвовал в прошлом году... Его задача — подвести свой организм и подготовиться, а мы должны ему помочь. Уверен, что это будет тот же Глеб, что и был в прошлом году. Это тот случай, когда возраст не помеха, а лишний год опыта, который поможет нашей молодежи.