Как белорусы окунались на Крещение в Антарктиде 20.01.2019, 22:49

Белорусская антарктическая экспедиция устроила крещенские купания прямо в Антарктиде.

19 января белорусы праздновали Крещение и окунались в прорубь не только на родине, но и далеко за ее пределами. Например, Белорусская антарктическая экспедиция устроила крещенские купания прямо в Антарктиде, пишет tut.by.

Участники 11-й Белорусской антарктической экспедиции организовали крещенский заплыв в ледовой майне на озере Нижнее, которое находится в районе Белорусской антарктической станции Гора Вечерняя. Окунались белорусские полярники при температуре воздуха −4°С, а воды — +1°С (в Антарктиде сейчас летний сезон).

После купаний в Антарктиде состоялась и традиционная церемония посвящения в полярники новобранцев Белорусской антарктической экспедиции.