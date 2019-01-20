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Как белорусы окунались на Крещение в Антарктиде

  • 20.01.2019, 22:49

Белорусская антарктическая экспедиция устроила крещенские купания прямо в Антарктиде.

19 января белорусы праздновали Крещение и окунались в прорубь не только на родине, но и далеко за ее пределами. Например, Белорусская антарктическая экспедиция устроила крещенские купания прямо в Антарктиде, пишет tut.by.

Участники 11-й Белорусской антарктической экспедиции организовали крещенский заплыв в ледовой майне на озере Нижнее, которое находится в районе Белорусской антарктической станции Гора Вечерняя. Окунались белорусские полярники при температуре воздуха −4°С, а воды — +1°С (в Антарктиде сейчас летний сезон).

После купаний в Антарктиде состоялась и традиционная церемония посвящения в полярники новобранцев Белорусской антарктической экспедиции.

На снимке слева направо: Алексей Гайдашов, Сергей Байков, Александр Петров, Владислав Базылевич, Артур Ивашко, Дмитрий Лукашанец, Алексей Хаткевич, Александр Ленкевич и Сергей Сухарев. Фото предоставлено Республиканским центром полярных исследований

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