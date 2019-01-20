Как белорусы окунались на Крещение в Антарктиде
- 20.01.2019, 22:49
Белорусская антарктическая экспедиция устроила крещенские купания прямо в Антарктиде.
19 января белорусы праздновали Крещение и окунались в прорубь не только на родине, но и далеко за ее пределами. Например, Белорусская антарктическая экспедиция устроила крещенские купания прямо в Антарктиде, пишет tut.by.
Участники 11-й Белорусской антарктической экспедиции организовали крещенский заплыв в ледовой майне на озере Нижнее, которое находится в районе Белорусской антарктической станции Гора Вечерняя. Окунались белорусские полярники при температуре воздуха −4°С, а воды — +1°С (в Антарктиде сейчас летний сезон).
После купаний в Антарктиде состоялась и традиционная церемония посвящения в полярники новобранцев Белорусской антарктической экспедиции.